شربیانی:
نمیتوان ساختوساز را در تهران فریز کرد
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مگر میتوان در شهری با نزدیک به یک میلیون پارسل واحد مسکونی گفت که ساخت و ساز باید متوقف و فریز شود؟ قطعاً این موضوع شدنی نیست.
به گزارش ایلنا، جعفر بندی شربیانی در خصوص طرح پیشنهادی وزیر نیرو به شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر توقف دوساله ساخت و ساز در تهران به دلیل کمبود آب، اظهار کرد: البته بنده نمیدانم این موضوع دقیقاً مطرح شده یا خیر؛ به هر شکل این مباحث روی کاغذ امکان دارد اما در واقعیت عملی نیست.
وی افزود: مگر میتوان در شهری با نزدیک به یک میلیون پارسل واحد مسکونی گفت که ساخت و ساز باید متوقف و فریز شود؟ قطعاً این موضوع شدنی نیست. به نظر میرسد معنا این باشد که در بارگذاریها باید خساست و وسواس به خرج دهیم.
شربیانی با بیان اینکه در طرح جامع و تفصیلی تمام موارد پیشبینی شده است، یادآور شد: تهران به نقطه بحرانی رسیده و با توجه به این موضوع باید ورود و خروج را به صورت دقیق بررسی کنیم و بعد از آن در مورد میزان ساخت و ساز سخن بگوییم.
وی همچنین تصریح کرد: اگر به طرح جامع و طرح تفصیلی در عملکرد وفادار باشیم و این طرحها را بر اساس شرایط و نیازهای روز با دقت نظر بازیابی و بهروزرسانی کنیم، اداره شهر تهران از حیث معماری و شهرسازی در مسیر درستی قرار میگیرد.
به گزارش شهر، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: در طرح جامع و تفصیلی، موضوع آب، برق و جمعیت دیده شده و تمام این موضوعات بر اساس دادهها اعلام شده است. به نظر میرسد بیش از ظرفیت طرح تفصیلی و جامع، بارگذاری صورت گرفته و نیاز به تغییر در طرح تفصیلی وجود دارد که البته این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه در طول سالهای متمادی این اتفاق افتاده است.