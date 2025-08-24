خبرگزاری کار ایران
معاون سلامت روان و اجتماعی اداره کل سلامت شهرداری تهران از گسترش فعالیت کانون‌های جهاندیدگان و جذب اعضای جدید به منظور ارتقای خدمات اجتماعی برای سالمندان خبر داد.

به گزارش ایلنا، غلامحسین ادب معاون سلامت روان و اجتماعی اداره کل سلامت شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران در حوزه سالمندی گفت: تقویت و توسعه کانون‌های جهاندیدگان به عنوان هسته مرکزی فعالیت‌های ما در حوزه سالمندی در دستور کار قرار گرفته است. 

وی افزود: مبنای فعالیت‌های سالمندی در سطح محلات بر کانون‌های جهاندیدگان استوار است؛ از همین رو امسال علاوه بر توسعه فعالیت این کانون‌ها، جذب افراد بیشتری از سالمندان و اطلاع‌رسانی گسترده‌تر در این زمینه دنبال خواهد شد. همچنین کمپین‌های اجتماعی برای ترغیب سالمندان به عضویت در این کانون‌ها اجرا می‌شود. 

ادب ادامه داد: کانون جهاندیدگان همانند دیگر کانون‌های حوزه سلامت، یک کانون مردمی است که با حضور سالمندان تشکیل می‌شود. این کانون دارای دبیر و کارگروه‌های مشخص است و به عنوان هسته اصلی فعالیت‌های اجتماعی حوزه سلامت در حوزه سالمندان عمل می‌کند. 

وی با تأکید بر لزوم مشارکت بیشتر سالمندان در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها خاطرنشان کرد: امسال جلسات منظم‌تری برگزار خواهد شد و از ظرفیت سالمندان و بازنشستگان در برنامه‌های اجرایی سطح محلات استفاده می‌کنیم تا حضور و نقش‌آفرینی آن‌ها در رویدادهای اجتماعی پررنگ‌تر شود. 

به گزارش شهر علاقمندان جهت عضویت در کانون جهاندیدگان و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی سلامت‌محور می‌توانند به خانه‌های سلامت واقع در سراهای محلات مراجعه کنند.

