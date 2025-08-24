پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت

خبرگزاری کار ایران
فرماندهی انتظامی کشور در پیامی فرا رسیدن هفته دولت را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس؛ در پیام فراجا به مناسبت هفته دولت آمده است: «هفته دولت، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از خدمتگزاری صادقانه و تلاش‌های مخلصانه مردانی از جنس اخلاص و ایثار؛ دولتمردانی که با نیت خالصانه، مسیر خدمت به مردم و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برگزیدند و نام خویش را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساختند. 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک به محضر ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان و اعضای خدوم دولت، یاد و خاطر شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را گرامی داشته و بر آرمان‌های بلند آنان در خدمت صادقانه به مردم عزیز و شریف ایران اسلامی تأکید می‌ورزد.»

