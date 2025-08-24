پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس؛ در پیام فراجا به مناسبت هفته دولت آمده است: «هفته دولت، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از خدمتگزاری صادقانه و تلاش‌های مخلصانه مردانی از جنس اخلاص و ایثار؛ دولتمردانی که با نیت خالصانه، مسیر خدمت به مردم و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برگزیدند و نام خویش را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساختند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک به محضر ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان و اعضای خدوم دولت، یاد و خاطر شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را گرامی داشته و بر آرمان‌های بلند آنان در خدمت صادقانه به مردم عزیز و شریف ایران اسلامی تأکید می‌ورزد.»

انتهای پیام/