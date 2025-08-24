خبرگزاری کار ایران
اکران نمادین طرح «فاصله تا مشهد» در میادین پایتخت

کد خبر : 1677305
​به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع) طرح فرهنگی «فاصله تا مشهد» در برخی میادین تهران به نمایش درآمد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، در قالب طرح فرهنگی و معنوی با عنوان «فاصله تا مشهد»، تصاویری در میادین اصلی شهر توسط سازمان زیباسازی شهر تهران اکران شد که هر میدان تهران را به یکی از صحن‌ها و رواق‌های بارگاه نورانی امام هشتم پیوند می‌زند. 

بر اساس این اکران نمادین، فاصله میدان جمهوری تا صحن جمهوری ۹۰۰ کیلومتر، میدان امام خمینی (ره) تا رواق امام خمینی (ره) ۹۰۱ کیلومتر، میدان آزادی تا صحن آزادی ۹۰۲ کیلومتر، میدان انقلاب تا صحن انقلاب ۸۹۹ کیلومتر و میدان قدس تا صحن قدس ۹۱۲ کیلومتر تعیین شده است. 

هدف از اجرای این طرح، بازتاب پیوند قلبی مردم با امام رئوف و بازنمایی مسیر عشق و ارادت از پایتخت تا مشهد مقدس است.

 

