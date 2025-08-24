به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت به همراه مدیرعامل شرکت مترو تهران از پروژه‌های فعال شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی در خطوط ۶.۷ و ۱۰ مترو بازدید به عمل آورد.

تاکید بر تکمیل طرح‌های در دست اجرا با توجه به برنامه زمان‌بندی موجود، موضوع اصلی بازدید شهردار تهران از مترو بود.

بازدید ادواری زاکانی از پروژه‌های ساخت وسازی شبکه مترو تهران، این‌بار با رصد آخرین وضعیت پیشرفت عملیات حفاری و ساخت تونل خط ۱۰ آغاز شد و در ادامه، پروژه‌های توسعه شمالی خط ۷ مترو از میدان کتاب تا میدان دانشگاه در محدوده موسوم به حصارک و چهاردیواری، ایستگاه در حال احداث ورزشگاه تختی در خط ۷ و همچنین ایستگاه‌های در دست تکمیل خط ۶ از جمله ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در بخش توسعه جنوبی این خط پیش رفت و این پروژه‌ها مورد پیمایش میدانی قرار گرفتند.

در جریان ارائه گزارش از سوی دست‌اندرکاران، پیمانکاران و مشاوران پروژه‌های یاد شده، نعمت‌الله فرزان‌پور مدیر عامل شرکت مترو تهران، الزامات تحقق برنامه زمان‌بندی برای افتتاح ۴ ایستگاه باقی مانده خطوط ۶ و ۷ را تشریح و وضعیت پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای خطوط ۲.۴، ۶ و ۷ را نیز ارائه کرد.

گفتنی است با افتتاح ایستگاه‌های سرباز، مریم مقدس (نجات اللهی)، شهدای هفدهم شهریور و ورزشگاه تختی در ماه‌های پیش رو، پرونده بخش‌های اصلی خطوط هفت‌گانه شبکه مترو تهران بسته خواهد شد و در بخش‌های توسعه‌ای نیز تکمیل ۳ تا ۴ ایستگاه برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش شهر، همچنین بر اساس گزارشات ارائه شده، عملیات حفاری و ساخت تونل خط ۱۰ نیز سرعت بیشتری یافته و عملیات اجرایی خطوط ۸ و ۹ که از خطوط جدید شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی پایتخت محسوب می‌شوند، ادامه دارد.

