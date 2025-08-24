به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در نشستی با نخبگان و فرهیختگان استان آذربایجان شرقی، با قدردانی از میزبانی شایسته دانشگاه تبریز اظهار داشت: حضور در جمع مردم شریف تبریز و نخبگان برجسته این خطه در دانشگاه تبریز، افتخاری بزرگ برای بنده است. تبریز با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر علمی و نیروی انسانی توانمند، نقشی برجسته در پیشرفت علمی و فناورانه کشور ایفا می‌کند.

تبریز، قطب علمی و فناورانه ایران با ظرفیت‌های بی‌نظیر نخبگان

افشین با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نقش کلیدی نخبگان در شتاب‌بخشی به پیشرفت علمی و فناوری کشور، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری زمینه‌ساز حرکت علمی است، اما این نخبگان خلاق و توانمند هستند که موتور محرکه فناوری را به پیش می‌برند. بنیاد ملی نخبگان نیز وظیفه دارد با شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادها، مسیر شکوفایی و ماندگاری آنان را هموار سازد.

وی با اشاره به روند رشد علمی کشور در دهه‌های گذشته، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری مناسب در دهه هفتاد، منجر به جهش علمی بی‌سابقه در دهه هشتاد شد. اما در دهه نود، به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های علمی، رشد علمی کشور کند شد. اکنون با برنامه‌ریزی دقیق، باید بار دیگر شتاب علمی کشور را تقویت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با تشریح سه محور اصلی فعالیت در معاونت علمی و فناوری، گفت: بنیاد ملی نخبگان با تمرکز بر دانشجویان و اساتید جوان، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان محور توسعه فناوری و کارآفرینی، و حمایت از اساتید دانشگاه‌ها برای انجام تحقیقات عمیق و اثرگذار، سه رکن اصلی فعالیت‌های این معاونت هستند.

وی افزود: بودجه بنیاد علم در سال گذشته از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که برای حمایت از پژوهش‌های تأثیرگذار تخصیص یافته است. نرخ پذیرش طرح‌های پژوهشی در این بنیاد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است که نشان‌دهنده توجه به کیفیت و کارآمدی طرح‌هاست.

افشین با اشاره به جایگاه علمی برجسته دانشگاه تبریز، اظهار داشت: این دانشگاه می‌تواند نقش مؤثرتری در ارتقای علمی و فناورانه کشور ایفا کند. امید است با هم‌افزایی نخبگان، اساتید و مسئولان، ظرفیت‌های این دانشگاه بیش از پیش شکوفا شود و تبریز همچنان به‌عنوان یکی از قطب‌های علمی و فناورانه کشور بدرخشد.

وی با تأکید بر لزوم چابکی در فعالیت‌های علمی و فناوری، افزود: تجربه دهه هشتاد نشان داد که رویکردهای پویا و عملیاتی می‌توانند گام‌های بلندی در پیشرفت علمی و فناورانه کشور بردارند. ایجاد سازمان‌های بزرگ و پرهزینه معمولاً بوروکراسی سنگین به همراه دارد و گاه مانع پیشرفت می‌شود. از این‌رو، ما بر مدل‌های کوچک‌تر و کارآمدتر مانند تیم‌های دو یا سه‌نفره تأکید داریم که می‌توانند وظایف مهم را به‌صورت مؤثر در سراسر کشور انجام دهند.

وی همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: هدف ما از حضور در استان‌ها، ایجاد خروجی‌های ملموس برای بهبود اکوسیستم دانش‌بنیان است. پیشنهاد ارزشمند دکتر رشید مبنی بر بهره‌گیری از بازوهای مشورتی نخبگان نیز فرصت مغتنمی برای کارآموزی و بهره‌مندی از ایده‌های نوآورانه نخبگان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، اظهار داشت: قوانین کلیدی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان از بهترین قوانین کشور هستند، اما تاکنون تنها از ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت آن‌ها استفاده شده است. با همکاری نخبگان، مجلس و دستگاه‌های مرتبط، می‌توان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را به ۷۰ تا ۸۰ درصد رساند.

در حوزه روابط بین‌الملل نیز، افشین از فعالیت‌های در حال شکل‌گیری در بیش از ۱۳ کشور خبر داد و افزود: به‌جای ایجاد سازمان‌های بزرگ و پرهزینه، تشکیل ستادها و کارگروه‌های تخصصی چابک‌تر، نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. وی با تأکید بر تحولات سریع در حوزه فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: آینده کشور با توانمندسازی نخبگان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و علمی تضمین می‌شود.

آذربایجان شرقی در مسیر تبدیل به قطب فناوری‌های نوین با مشارکت نخبگان

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، هم در این نشست که با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، نخبگان، اساتید دانشگاه تبریز، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) و گرامیداشت هفته دولت، یاد شهدای خدمت را گرامی داشت و از حضور ارزشمند نخبگان و مدعوین قدردانی کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: توسعه هر جامعه‌ای در گرو مشارکت فعال نخبگان است که به‌عنوان موتور محرکه پیشرفت عمل می‌کنند. امروزه علاوه بر نخبگان سیاسی، نخبگان اجتماعی با نفوذ و سرمایه اجتماعی، نخبگان اقتصادی با کارآفرینی و خلق ثروت، و نخبگان علمی به‌عنوان نماد دانایی، نقش کلیدی در توسعه دارند.

سرمست تأکید کرد: پیشرفت استان نیازمند خرد جمعی، عقلانیت و مشارکت نخبگان است. این نشست، نمونه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند آذربایجان شرقی است که با هم‌افزایی می‌تواند به تحقق اهداف استان در حوزه فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان منجر شود.

وی افزود: با حمایت دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیشنهاد تبدیل شهرک صنعتی بعثت به «منطقه ویژه فناوری‌های نوین» مطرح شده است. این شهرک با ۱۸۰۰ هکتار وسعت و زیرساخت‌های مناسب، آماده میزبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته است. با رفع مشکلات موقوفات و پیگیری از وزارت صمت و معاونت علمی، این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد تا تبریز به قطب فناوری شمال‌غرب کشور تبدیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: با همکاری دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه بزرگ تبریز، کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از نظرات نخبگان، مراحل اجرایی این طرح در ماه‌های آینده پیش خواهد رفت. همچنین با حمایت معاونت علمی، معافیت‌های مالیاتی و قراردادهای صنعتی تقویت خواهد شد تا پیوند دانشگاه و صنعت در استان مستحکم‌تر شود.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، گفت: با همکاری دانشگاه‌ها، اداره کل ارتباطات، وزارت ارتباطات و معاونت علمی، تلاش می‌کنیم مرکزی ویژه در حوزه هوش مصنوعی در استان ایجاد شود تا آذربایجان شرقی همگام با روندهای جهانی فناوری پیش رود.

سرمست با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت، اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌های امضاشده در سفر اخیر دکتر سیمایی صراف؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری، باید به قراردادهای عملیاتی تبدیل شوند. همچنین با همکاری معاونت علمی، حمایت‌های لازم برای توسعه شهرک‌های صنعتی به‌عنوان مناطق ویژه فناوری فراهم خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت استان با تکیه بر خرد جمعی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، از ظرفیت نخبگان بهره‌مند خواهد شد. با عزم و اراده نخبگان، پژوهشگران و فناوران، آذربایجان شرقی در مسیر توسعه دانش‌بنیان و نوآوری به جایگاه شایسته خود دست خواهد یافت.

دانشگاه تبریز؛ پیشگام در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با هم‌افزایی نخبگان و صنعت

دکتر محمدتقی اعلمی، رئیس دانشگاه تبریز نیز در این آیین ضمن تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) و خیرمقدم به مدعوین، اظهار داشت: میزبانی از فرهیختگان و نخبگان، که سرمایه‌های اصلی این سرزمین هستند، افتخاری بزرگ برای دانشگاه تبریز است. به تأکید مقام معظم رهبری، پیشرفت واقعی کشور در گرو توسعه علم و فناوری و تبدیل دانش به قدرت و ثروت ملی است.

وی افزود: دانشگاه تبریز، به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های جامع و پیشرو کشور، همواره در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و شعار سال گام‌های مؤثری برداشته است. این دانشگاه در حوزه‌های کلیدی از جمله پرورش زیست‌بوم نوآوری، تربیت نیروی انسانی نخبه، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، و بین‌المللی‌سازی علم و فناوری فعالیت‌های برجسته‌ای داشته است.

دکتر اعلمی با اشاره به فعالیت صدها شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپ در تبریز و مناطق اطراف، خاطرنشان کرد: دانشگاه تبریز آماده است تا پیوند این شرکت‌ها با صنعت را تسهیل کند. نخبگان به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه کشور، باید بتوانند بدون دغدغه در دانشگاه و صنعت نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط با صنعت، گفت: دانشگاه تبریز با همکاری صنایع در آذربایجان شرقی و سایر استان‌ها، گام‌های عملیاتی مؤثری برای تقویت این ارتباط برداشته است.

به گفته وی، همچنین در راستای بین‌المللی‌سازی علم و فناوری، دانشگاه در تلاش است تا شبکه‌های همکاری علمی با منطقه قفقاز، روسیه و آمریکا را گسترش دهد، زیرا رقابت علمی امروز در سطح جهانی جریان دارد.

رئیس دانشگاه تبریز تأکید کرد: تحقق اقتصاد دانش‌بنیان تنها با حمایت دولت امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند هم‌افزایی دانشگاه‌ها، نخبگان و بخش خصوصی است. دانشگاه تبریز آمادگی دارد در حوزه‌هایی نظیر انرژی‌های نو، کشاورزی هوشمند، فناوری اطلاعات و داروهای گیاهی نقش مؤثری ایفا کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های معاونت علمی و فناوری، استاندار آذربایجان شرقی، دانشجویان و اعضای دانشگاه، اظهار داشت: با همکاری و همت جمعی، دانشگاه تبریز می‌تواند به قطب برجسته اقتصاد دانش‌بنیان کشور تبدیل شود.

نخبگان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با معاون رئیس‌جمهور؛ تأکید بر نقش محوری نخبگان در توسعه علمی و فناوری

در این نشست صمیمی، ده نفر از نخبگان استان آذربایجان شرقی دیدگاه‌ها، پیشنهادات و دغدغه‌های خود را با دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مطرح کردند و بر نقش کلیدی نخبگان به‌عنوان نیروهای محرک در تحقق اهداف علمی، فناوری و توسعه پایدار جامعه تأکید ورزیدند.

پیش از این دیدار، معاون رئیس‌جمهور به همراه استاندار آذربایجان شرقی و رئیس دانشگاه تبریز، در بامداد اول شهریور ۱۴۰۴ با حضور در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز، یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهید آیت‌الله آل‌هاشم را گرامی داشتند.

