انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور

انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور
جانشین پلیس راه راهور فراجا از انسداد زودهنگام محور چالوس به دلیل حجم بالای تردد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، صبح امروز از انسداد زودهنگام محور چالوس به دلیل حجم بالای تردد خبر داد و گفت: از ساعت ۱۰:۳۰صبح امروز محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال مسدود شده و در ادامه، از ساعت ۱۱:۳۰مسیر شمال به جنوب این محور از محدوده پل زنگوله به سمت تهران و البرز به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد. 

وی با اشاره به شرایط ترافیکی سایر محورهای شمالی افزود: در محور هراز نیز به‌دلیل افزایش تردد و بار ترافیکی نیمه‌سنگین، پیش‌بینی می‌شود از ساعاتی دیگر مسیر شمال به جنوب این محور پس از پلیس‌راه لاریجان به‌صورت مقطعی یک‌طرفه شود. این محدودیت تا تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت. 

محبی در ادامه به وضعیت محورهای مواصلاتی منتهی به خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: با توجه به پایان مراسم عزاداری زائران امام رضا (ع)، پیش‌بینی می‌شود از بعدازظهر امروز (۲ شهریورماه) خروجی‌های این استان با ترافیک سنگین مواجه شوند. در صورت لزوم، محدودیت‌های ترافیکی در این مسیرها اعمال و اطلاع‌رسانی خواهد شد

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان سفر گفت: به مسافران عزیز توصیه می‌کنیم قبل از بازگشت به شهرهای مبدأ، حتماً از آخرین وضعیت ترافیکی مطلع شده و با برنامه‌ریزی مناسب اقدام به سفر کنند.

