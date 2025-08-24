هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۲ شهریور) در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۴ و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. همچنین میانگین کیفیت هوای تهران هماکنون ۱۱۰ و در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.