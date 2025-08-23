ادای احترام معاون رئیس جمهور به شهید سلیمانی

به گزارش ایلنا، «زهرا بهروز آذر» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با همراهی استاندار کرمان در گلزار شهدای کرمان حضور یافت و به مقام شامخ شهیدان و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای حادثه تروریستی کرمان ادای احترام کرد.

«زهرا بهروز آذر» یاد همه شهدای عزیز از جمله ریحانه سلطانی‌نژاد (کاپشن صورتی‌) شهید انفجار تروریستی را گرامی داشت.

در این سفر، طرحهای شرکت توزیع برق شمال کرمان، کارخانه آریاماشین زراوند، دستگاه MRI بیمارستان زرند، واحدهای مسکن مددجویی در چترود همزمان با ۱۳ شهرستان دیگر استان و طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان به بهره‌برداری خواهد رسید

نشست با جمعی از فعالان اجتماعی و بانوان شاخص شهر کرمان نیز از دیگر برنامه‌های خانم زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این سفر است.

