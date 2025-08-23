خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادای احترام معاون رئیس جمهور به شهید سلیمانی

کد خبر : 1677070
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در گلزار شهدای کرمان و ادای احترام به مقام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سفر یک‌روزه خود به استان کرمان را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، «زهرا بهروز آذر» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با همراهی استاندار کرمان در گلزار شهدای کرمان حضور یافت و به مقام شامخ شهیدان و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای حادثه تروریستی کرمان ادای احترام کرد. 

«زهرا بهروز آذر» یاد همه شهدای عزیز از جمله ریحانه سلطانی‌نژاد (کاپشن صورتی‌) شهید انفجار تروریستی را گرامی داشت. 

در این سفر، طرحهای شرکت توزیع برق شمال کرمان، کارخانه آریاماشین زراوند، دستگاه MRI بیمارستان زرند، واحدهای مسکن مددجویی در چترود همزمان با ۱۳ شهرستان دیگر استان و طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان به بهره‌برداری خواهد رسید

نشست با جمعی از فعالان اجتماعی و بانوان شاخص شهر کرمان نیز از دیگر برنامه‌های خانم زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این سفر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور