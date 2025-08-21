خبرگزاری کار ایران
تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران قهرمان جهان شد

تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران قهرمان جهان شد
کد خبر : 1676498
تیم نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش، تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران بار دیگر افتخاری بزرگ برای کشور رقم زد و برای دومین سال متوالی عنوان طلایی‌ترین تیم جهان را در بین ۶۴ کشور شرکت‌کننده در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک کسب کرد.

اعضای تیم ملی نجوم و اخترفیزیک شامل علی نادری، حسین معصومی، هیربد فودازی، ارشیا میرشمسی کاخکی و حسین سلطانی است.

هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA 2025) از ۲۰ تا ۳۰ مرداد در شهر بمبئی هندوستان برگزار شد که دانش‌آموزان ایران ۵ مدال ارزشمند طلا کسب کردند.

