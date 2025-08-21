به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، سید محمدجواد حسینی؛ رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی امروز در سمینار توجیهی آموزشی یک‌روزه مدیران و مشاورین ستادی و مدیران کل استان‌های کشور که در محل سازمان بهزیستی برگزار شدبا تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی گفت: تنها راه پیشِ‌روی سازمان بهزیستی اتکا به مشارکت مردم است و در این زمینه، سندی با ۱۲ محور سیاستی تدوین شده است.

وی با اشاره به موضوع آمایش سرزمینی در حوزه واگذاری خدمات و صدور مجوزها افزود: بازبینی جدی در این بخش ضروری است چراکه بسیاری از تشکل‌ها در شهرهای بزرگ و میانی متمرکز شده‌اند، در حالی‌که شهرهای کوچک و روستاها نیازمند توسعه مراکز و خدمات هستند.

حسینی با تأکید بر لزوم گسترش مشارکت‌ها در حوزه‌های قشری و موضوعی اظهار کرد: باید توجه ویژه‌ای به اقشار و اصناف مختلف از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، کسبه و اقلیت‌های مذهبی داشت. همچنین توسعه موضوعی در حوزه‌های نوین همچون مهارتی، ورزشی، فرهنگی و هنری از اولویت‌های سازمان است.

وی در ادامه از ضرورت آموزش و توانمندسازی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی خبر داد و افزود: نظام‌نامه تعامل با این بخش تدوین شده و کارگروه رفع چالش‌ها در ستاد تشکیل شده است. به موازات آن، استان‌ها نیز باید کارگروه‌های متناظر برای گفت‌وگو با تشکل‌های مردمی ایجاد کنند.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی درباره سرعت صدور مجوز مؤسسات غیردولتی گفت: این روند در سال ۱۴۰۳ به ۹۸ درصد رسید، در حالی که در سال ۱۴۰۲ تنها ۳۷ درصد بود.

وی توسعه مسئولیت اجتماعی را از دیگر محورهای مهم عنوان کرد و گفت: تقویت وجهه عمومی سازمان، افزایش مشارکت اجتماعی، تدوین زیست‌بوم مسئولیت اجتماعی استان‌ها و جلب اعتماد خیرین، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی در دستور کار قرار دارد. نقشه جامع مسئولیت‌های اجتماعی کشور نیز در هفته دولت رونمایی خواهد شد.

حسینی با اشاره به ظرفیت عظیم داوطلبان تصریح کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه، ۱۹ هزار داوطلب در سامانه اعلام شده ثبت‌نام کردند و امروز نیز ۱۰۷ هزار داوطلب فعال در کشور داریم. برای سازمان‌دهی قانونی این ظرفیت، به دنبال ایجاد «سازمان داوطلبان» هستیم تا خدمات بهزیستی با مشارکت مؤثر آنان ارتقا یابد.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه هوشمند برای رصد وضعیت مراکز و مجوزها خبر داد و گفت: مفهوم شبکه‌سازی بین مؤسسات غیردولتی در حوزه‌هایی همچون توانبخشی، اشتغال‌زایی و هنر می‌تواند موجب هم‌افزایی و ارتقای خدمات شود.

به گفته حسینی، در راستای برندسازی و معرفی عملکرد مؤسسات، «شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی» تدوین شده و نخستین جشنواره مؤسسات برتر تابستان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری‌های بین‌سازمانی به‌طور جدی دنبال می‌شود و در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی با قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، نیروی زمینی ارتش، بانک رفاه و شرکت توسن منعقد شده است.

