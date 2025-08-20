بررسی بیش از ۷ هزار ساختمان بالای ۶ طبقه

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در هشتمین جلسه ستاد مدیریت بحران پایتخت بیان کرد: این هشتمین جلسه ستاد بود که در دوره اخیر مدیریت شهری برگزار شد. ۱۲ مصوبه هدف‌گذاری شده بود که برای دو مصوبه بررسی مجدد در نظر گرفته شد و حدود ۱۰ مصوبه مقرر شد ظرف ۱۰ روز، اگر نظر نهایی برای تغییر و تحول وجود داشته باشد، اصلاح گردد و سپس برای اجرا و پیگیری دنبال شود.

وی افزود: کل مصوباتی هم که در ۷ جلسه گذشته بررسی شده بود، غیر از ۷ درصد آن‌ها یا اجرایی شده بود یا در حال اجرا بود. این حکایت از آن دارد که به حمدالله دستگاه‌ها همت دارند، دست به دست هم می‌دهند و کار را در مقام عمل دنبال می‌کنند تا به نتیجه برسد.

او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مصوباتی که امروز پیرامونش بحث شد، موضوع بازار تهران بود. امیدواریم با یک کار بین‌دستگاهی به محوریت شهرداری بتوانیم شرایط بسیار بهتری را برای بازار و فعالان عرصه بازار رقم بزنیم.

زاکانی تصریح کرد: موضوع بعدی ناظر به حوزه آب و سیلاب بود که هدف‌گذاری و بررسی شد. همچنین یک کارگروه جدید به کارگروه‌های ۱۵گانه اضافه شد و مجموعه خدمات شهری و عمومی به‌عنوان کارگروهی مجزا مصوب گردید. موضوعات مختلفی که در کارگروه‌ها بررسی شده بود، در این جلسه هم مورد توجه قرار گرفت. موضوع زلزله بسیار جدی بود که هم گزارش آن ارائه شد و هم مدل‌سازی‌هایی که در تهران صورت گرفته بررسی شد.

وی با اشاره به ایمن‌سنجی ساختمان‌های بلند تهران گفت: همچنین موضوع ایمن‌سنجی ساختمان‌های بلند تهران (از ۶ طبقه به بالا) پیگیری گردید. از حدود یک سال پیش، ۸ دستگاه با همکاری مشترک برای اولین بار شروع به بررسی بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ساختمان کردند و کار آن تمام شده است. همچنین ۲۰۰۰ ساختمان دیگر نیز مجدداً بررسی شده و گزارش‌های نهایی آن بنا شد آماده شود. وعده داده شد که تا پایان سال، کل ۱۶ هزار ساختمان هدف‌گذاری‌شده بررسی گردد تا برای اولین بار شناسنامه دقیقی از وضعیت ایمنی ساختمان‌های بالای ۶ طبقه در تهران داشته باشیم.

او در مورد مراکز درمانی و آموزشی اظهار کرد: برخی از این مراکز در دستور کار نوسازی قرار گرفتند، مانند بیمارستان رسول اکرم چند بیمارستان دیگر. و بخشی دیگر در مسیر مقاوم‌سازی قرار دارند تا این اقدامات صورت گیرد.

شهردار تهران یادآور شد: اساس جلسه، با حضور وزیر محترم کشور بر این بود که از حماسه بزرگی که در ۱۲ روز جنگ، دستگاه‌های مختلف در کنار هم در تهران و در خدمت مردم خلق کردند، قدردانی شود. تجربه‌های ۱۲ روز جنگ برای ما امکانی فراهم می‌کند که با افقی بالاتر، در آینده ایمنی شهروندانمان را به بهترین نحو رقم بزنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: آخرین موضوع هم مربوط به حوزه پناهگاه، مترو و شرایط خطیر این حوزه بود. گزارش جامعی از ظرفیت‌های پناهگاه‌های موجود در دوره دفاع مقدس در مدارس، ظرفیت ساختمان‌های جدید موجود در شهر تهران و ظرفیت مترو ارائه شد که نهایتاً بسته‌ای فراهم گردید که با برخی تغییرات، بشود در خدمت مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/