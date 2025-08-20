وزیر کشور:
در شرایط بحران باید سخت ترین سناریوها در نظر گرفته شود
وزیر کشور گفت: طبیعی است که در شرایط بحران باید سخت ترین سناریوها در نظر گرفته شود و حتی برای شرایطی که ممکن است رخ ندهد و شرایط سخت آماده باشیم. خوشبختانه این ملاحظات و احتمالات در برنامهریزیها لحاظ شده بود، به ویژه در خصوص مخاطراتی مانند سیل و زلزله در تهران.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور در هشتمین جلسه ستاد مدیریت بحران کلان شهر پایتخت اظهار کرد: در زمینه مدیریت بحران باید گفت، پیشبینی نقش بسیار مهمی در تعیین اقدامات مورد نیاز دارد. پیش بینی چه برای آینده و چه برای شناسایی وضعیت موجود که خوشبختانه در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است.
او ادامه داد: طبیعی است که در شرایط بحران باید سخت ترین سناریوها در نظر گرفته شود و حتی برای شرایطی که ممکن است رخ ندهد و شرایط سخت آماده باشیم. خوشبختانه این ملاحظات و احتمالات در برنامهریزیها لحاظ شده بود، به ویژه در خصوص مخاطراتی مانند سیل و زلزله در تهران.
وی اضافه کرد: نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد، اولویتبندی بر اساس امکانات و منابع موجود است. وقتی از تخصیص استفاده می کنیم یعنی منابع محدود است و باید بر اساس اولویت بندی این تخصیص صورت گیرد، درحالی که توزیع یعنی منابعی که باید به همه برسد.
مومنی تاکید کرد: در نتیجه با توجه به محدودیت منابع، باید اولویتگذاری دقیق انجام شود و برای اجرای این اولویتها برنامهریزی زمانبندیشده داشته باشیم. بهطور مثال وضعیت بیمارستانها و مراکز درمانی در حال حاضر چندان مناسب نیست و طبیعتاً باید بر بخشهای اولویتدار، تمرکز شود.
وی تصریح کرد: حادثهای که در بندر شهید رجایی رخ داد میتوانست به یک تراژدی بزرگ تبدیل شود، لازم میدانم از آتشنشانی تهران تشکر ویژهای داشته باشم که با همکاری استان هرمزگان و استان اطراف که با برنامه ریزی کمک کردند.
وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه از تمامی سازمان هایی که با عملیات ۱۲ روزه شبانهروزی تلاش کردند، تقدیر می کنم. بسیاری از سازمانها، حتی آنهایی که بهطور مستقیم زیرمجموعه شهرداری نیستند، از جمله سازمان آب و فاضلاب و نهادهای دولتی دیگر در این مسیر همراه شدند و همکاری خوبی داشتند. از طرف دیگر در حادثه میدان تجریش و آسیب شبکه آبرسانی که در زمان کوتاهی ترمیم شد، جای قدردانی دارد.