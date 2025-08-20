خبرگزاری کار ایران
آزادسازی ۴۸ هزار مترمربع از اراضی ملی در پردیس

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از آزاد سازی ۴۸ هزار متر مربع اراضی ملی (کشاورزی) با ارزش بیش از یک هزارو ۹۲۰ میلیارد ریال در پردیس خبرداد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "دلاور القاصی مهر " اظهار داشت: درراستای مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و در جهت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، این فرماندهی در اجرای دستور مقام قضایی اقدام به تخریب 20 مورد دیوار کشی غیر مجاز از اراضی کشاورزی ملی نمودند

این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: این عملیات،  که در زمین های کشاورزی شهرستان پردیس در روستای تماشای بومهن  با حضور مسئولان اداره جهاد کشاورزی  و.. همراه بود ، 48 هزار متر مربع اراضی کشاورزی  با دیوار کشی غیر قانونی که ارزشی بالغ بر یک هزارو 920 میلیارد ریال داشته آزاد و به اراضی ملی برگردانده شد.

 فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: حفظ اراضی کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد مقاومتی برخوردار بوده و تخریب آن می تواند منجر به بروز شرایط دشوار اقتصادی و کمبود منابع تغذیه آیندگان شود.

