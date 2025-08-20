آزادسازی ۴۸ هزار مترمربع از اراضی ملی در پردیس

این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: این عملیات، که در زمین های کشاورزی شهرستان پردیس در روستای تماشای بومهن با حضور مسئولان اداره جهاد کشاورزی و.. همراه بود ، 48 هزار متر مربع اراضی کشاورزی با دیوار کشی غیر قانونی که ارزشی بالغ بر یک هزارو 920 میلیارد ریال داشته آزاد و به اراضی ملی برگردانده شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: حفظ اراضی کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد مقاومتی برخوردار بوده و تخریب آن می تواند منجر به بروز شرایط دشوار اقتصادی و کمبود منابع تغذیه آیندگان شود.