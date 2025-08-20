شرایط جذب هیات علمی در جهاد دانشگاهی تصویب شد

محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تکمیل گزارش عملکرد هیأت‌های مرکزی از زمان تأسیس این هیات تاکنون و ارائه آن در دیدار حضوری با رئیس‌جمهور تأکید کرد.

در ادامه گزارشی از نشست اخیر روسای دانشگاه‌ها با حضور معاون رئیس‌جمهور ارائه و به طولانی شدن فرایند جذب، بحث استقلال دانشگاه‌ها و موضوع جذب پژوهشگر پسادکتری پیش از عضویت در هیأت علمی اشاره شد.

سپس برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان نیز با قدردانی از همکاری هیأت عالی جذب، سازمان امور اداری و استخدامی و وزیر علوم در تخصیص ردیف استخدامی به متقاضیان، اعلام کرد: تاکنون برای ۶۷۰ نفر از متقاضیان جذب هیأت علمی این دانشگاه ردیف استخدامی اختصاص یافته است. همچنین مقدمات بازنشستگی ۴۰۰ نفر از کارشناسانی که به هیأت علمی تبدیل وضعیت شده‌اند بدون مشکل در سازمان بازنشستگی کشور فراهم شده است.

وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، شاخص استاد به دانشجو باید در دانشگاه فرهنگیان ۱ به ۳۰ باشد که بر اساس این معیار، این دانشگاه با کمبود حدود ۲۴۵۰ عضو هیأت علمی مواجه است.

به گفته وی، دانشگاه فرهنگیان آمادگی جذب هزار عضو هیأت علمی جدید را در صورت صدور مجوز دارد.

زمانی معاون اجرایی مرکز جذب وزارت علوم گزارشی از تخصیص ردیف‌های استخدامی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ارائه داد.

وی مشکل اصلی را کنترل نکردن ردیف‌های استخدامی در سامانه مهررضوی و عدم تطابق با سامانه نوررضوی دانست.

معاون اجرایی مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد: در فراخوان ۱۴۰۱، برای ۹۰۳ نفر از اعضای هیأت علمی جذب‌شده ردیف استخدامی تخصیص یافت. در فراخوان ۱۴۰۲ با وجود مجوز استخدامی ۲۳۶۳ نفر، تنها ۷۳۰ نفر جذب شدند و ۱۶۳۳ مجوز بدون استفاده باقی مانده است. همچنین در فراخوان ۱۴۰۳ از مجوز ۱۹۰۰ نفر تاکنون فقط سه نفر جذب شده‌اند.

عباسپور نماینده سازمان امور اداری و استخدامی در این نشست، ناهماهنگی بین معاونت‌های مختلف وزارت علوم و مرکز جذب را از عوامل اصلی مشکل در تخصیص سهمیه عنوان کرد و پیشنهاد داد ساختار مرکز امور هیأت علمی مشابه وزارت بهداشت تغییر یابد.

همچنین مقرر شد این سازمان در خصوص ثبت ردیف استخدامی نخبگان با دانشگاه‌ها مکاتبه کند.

در این جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی مهلت بررسی تبدیل وضعیت در هیأت مرکزی جذب به شرط ارسال کامل پرونده از سوی دانشگاه را ۲۰ روز تعیین کرد.

در فرم صلاحیت عمومی، بند جدیدی با عنوان "حمایت از فرزندآوری" با امتیاز ۵ تا ۱۱ در نظر گرفته شد.

نهاوندی رئیس اداره کل نظارت و ارزیابی برای هماهنگی در آمایش آموزش عالی، به عضویت هیأت مرکزی جذب وزارت علوم منصوب شد.

در پایان جلسه نیز تعدادی از اعضای هیأت اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله سازمان تات و دانشگاه اسفراین تأیید صلاحیت شدند.