برگزاری ۶۶ دوره تخصصی حلال احمر در دوران جنگ دوازده روزه

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ اداره کل معاونت آموزش، پژوهش و فناوری هلال‌احمر در دفاع مقدس 12روزه از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ضمن خدمت کشوری برای مقابله با بحران غافل نبود؛ دوره‌هایی که به اعتقاد دکتر فایق عبدالله‌زاده، مدیرکل آموزش‌های تخصصی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی جمعیت هلال‌احمر، در افزایش سطح توانایی و مهارت‌ کارکنان، مدیران، نجاتگران، امدادگران و مربیان با هدف آمادگی برای پاسخ به حوادث نقش کلیدی دارد.

به گفته عبدالله‌زاده، از جمله دوره‌های آموزشی ضمن خدمت می‌توان به برگزاری دوره کشوری مهارت‌های داوطلبی اجتماع‌محور با حضور 3871 نفر از کارکنان جمعیت طی دو مرحله از اول تا سوم تیرماه، دوره «ارتباط موثر با رویکرد مدیریت بحران در جنگ» به تاریخ هفتم تیرماه در جمعیت هلال‌احمر استان قزوین، دوره آمادگی در برابر مخاطرات از 27 تا 31 خرداد در استان یزد، دوره آموزشی پناهگیری و اقدامات حین بمباران هوایی در استان البرز برای 60 نفر از کارکنان در دهه اول تیرماه و ... اشاره کرد.

اداره کل تخصصی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در طول دفاع مقدس 12روزه، در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، گیلان، مازندران و هرمزگان در مجموع 66 دوره‌ آموزشی تخصصی برگزار کرد.

مدیرکل آموزش‌های تخصصی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی جمعیت هلال‌احمر از دوره‌های مقدماتی امدادونجات، مخابرات و ارتباطات رادیویی، پیمایش و ناوبری، حمایت‌های روانی و اجتماعی، فوریت‌های پزشکی در شرایط اضطرار، پیش‌بیمارستانی، اقلیم‌شناسی، اسکان (سرپناه اضطراری) و لجستیک (آماد و پشتیبانی) به‌عنوان آموزش‌های ارائه‌شده در این استان‌ها نام می‌برد: «در این دوره‌ها مجموعا 1573 نفر طی 1809 ساعت شرکت کردند. به عبارت دیگر، میزان نیروی انسانی و زمان صرف‌شده در این دوره‌ها به بیش از نیم‌میلیون نفر-ساعت (533هزار و 928) رسید.»

اهمیت و جایگاه آموزش‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر در پیشگیری از حوادث و نجات جان‌ها باعث شده که این حوزه در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه مدیران ارشد قرار بگیرد و سرمایه‌گذاری در این بخش را از نظر دور ندارند. عبدالله‌زاده با اشاره به این موضوع و تغییر نگاه‌ها نسبت به آموزش تخصصی می‌گوید: «آموزش زیربنای توسعه هر سازمانی است. آموزش هزینه نیست، سرمایه است. زمانی می‌توانیم در اجرا حرفی برای گفتن داشته باشیم که آموزش‌هایمان اصولی، علمی و کاربردی باشد. آموزش در توانمندسازی و مهارت‌افزایی بسیار موثر است و اگر کاربردی باشد، خسارت جانی و مالی را به حداقل خواهد رساند.»