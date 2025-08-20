وزارت بهداشت اعلام کرد:
آزمون صلاحیت حرفهای گروه پرستاری، سوم مهرماه برگزار میشود
معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برگزاری دهمین آزمون صلاحیت حرفهای گروه پرستاری در روز پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون صلاحیت حرفهای پرستاری بهصورت همزمان در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران، مراغه، خلخال، سراب، جهرم، گراش، لرستان، یزد، دزفول، آبادان، گناباد، اسفراین، تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار، نیشابور، رفسنجان، سیرجان، ایرانشهر، جیرفت، چابهار، کاشان، البرز، بابل، فسا و شاهرود برگزار خواهد شد.
ثبتنام داوطلبان از تاریخ ۲۸ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۴ صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir انجام میگیرد. شرایط و مدارک لازم نیز بهزودی از سوی این مرکز اطلاعرسانی خواهد شد.
براساس ضوابط اعلامشده، کلیه فارغالتحصیلان دارای دانشنامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری و همچنین رشتههای اتاق عمل و هوشبری میتوانند در این آزمون شرکت کنند. دارندگان مدرک تحصیلی از دانشگاههای خارج از کشور نیز ملزم به ارائه تأییدیه وزارت بهداشت یا وزارت علوم هستند. داوطلبان بدون محدودیت دانشگاه محل تحصیل یا خدمت، مجاز به انتخاب هر یک از حوزههای امتحانی اعلامشده خواهند بود.
گفتنی است، تاکنون ۹ دوره آزمون صلاحیت حرفهای پرستاری در کشور برگزار شده که در مجموع بیش از ۹۶ هزار پروانه صلاحیت حرفهای صادر شده است؛ بهگونهای که حدود ۴۰ هزار پروانه تنها از مسیر آزمونهای کشوری دریافت شدهاند.