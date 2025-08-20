خبرگزاری کار ایران
وضعیت آب و هوای کشور در آخر هفته

سازمان هواشناسی کشور ضمن پیش بینی جوّی پایدار برای اغلب مناطق کشور در روزهای آینده، اعلام کرد که در تعطیلات پایان هفته در برخی نقاط شمال غرب و سواحل دریای خزر کاهش نسبی دما به طور موقت رخ خواهد داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس همدیدی و آینده نگری هواشناسی، امروز - چهارشنبه 29 مرداد- در غالب مناطق کشور جوی پایدار مستقر است؛ در این مدت در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر رگبار پراکنده و وزش باد موقتی رخ می دهد و در جنوب غرب و جنوب کشور وزش باد و در بعضی ساعات گردوخاک پیش بینی می‌شود.

همچنین از اواخر وقت پنجشنبه و روز جمعه در برخی نقاط شمال غرب و سواحل دریای خزر افزایش ابر رگبار پراکنده وزش باد و کاهش نسبی دما بطور موقت رخ می دهد. شنبه و یکشنبه (یکم و دوم شهریور)‌ در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.

طی پنج روز آینده در شرق جنوب شرق دامنه های جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود و در این مدت دریای عمان و شرق تنگه هرمز و روز جمعه دریای خزر مواج و متلاطم هستند.

