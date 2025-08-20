وضعیت آب و هوای کشور در آخر هفته

به گزارش ایلنا، بر اساس همدیدی و آینده نگری هواشناسی، امروز - چهارشنبه 29 مرداد- در غالب مناطق کشور جوی پایدار مستقر است؛ در این مدت در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر رگبار پراکنده و وزش باد موقتی رخ می دهد و در جنوب غرب و جنوب کشور وزش باد و در بعضی ساعات گردوخاک پیش بینی می‌شود.

همچنین از اواخر وقت پنجشنبه و روز جمعه در برخی نقاط شمال غرب و سواحل دریای خزر افزایش ابر رگبار پراکنده وزش باد و کاهش نسبی دما بطور موقت رخ می دهد. شنبه و یکشنبه (یکم و دوم شهریور)‌ در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت. طی پنج روز آینده در شرق جنوب شرق دامنه های جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود و در این مدت دریای عمان و شرق تنگه هرمز و روز جمعه دریای خزر مواج و متلاطم هستند.

