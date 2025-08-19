به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان با اشاره به دهه پایانی ماه صفر و تقارن آن با رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، گفت: در روزهای پایانی ماه صفر، شهر مشهد میزبان انبوهی از زائران، مجاوران و عاشقان اهل‌بیت (ع) خواهد بود. در همین راستا و با توجه به درخواست کمک از سوی مدیریت شهری مشهد، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بسیج نیروها و تجهیزات وارد عمل شد.

وی افزود: در قالب این مأموریت، ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات خدمات شهری شامل ۲ دستگاه کشنده ویژه حمل سرویس‌های بهداشتی سیار و ۱۰ دستگاه خودروی زباله‌کش با ظرفیت‌های ۶ و ۱۰ تن به مشهد مقدس اعزام شد.

به گفته قضاتلو، مأموریت این ناوگان از ۲۹ مرداد آغاز و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت و پس از پایان عملیات، ماشین‌آلات اعزامی به تهران بازخواهند گشت.

انتهای پیام/