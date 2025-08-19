خبرگزاری کار ایران
اعزام ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات خدمات شهری از تهران به مشهد برای سالگرد شهادت امام رضا (ع)

کد خبر : 1675589
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از اعزام ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی خدمات شهری به شهر مقدس مشهد به منظور ارائه خدمات به زائران در ایام سالگرد شهادت امام رضا (ع) خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان با اشاره به دهه پایانی ماه صفر و تقارن آن با رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، گفت: در روزهای پایانی ماه صفر، شهر مشهد میزبان انبوهی از زائران، مجاوران و عاشقان اهل‌بیت (ع) خواهد بود. در همین راستا و با توجه به درخواست کمک از سوی مدیریت شهری مشهد، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بسیج نیروها و تجهیزات وارد عمل شد. 

وی افزود: در قالب این مأموریت، ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات خدمات شهری شامل ۲ دستگاه کشنده ویژه حمل سرویس‌های بهداشتی سیار و ۱۰ دستگاه خودروی زباله‌کش با ظرفیت‌های ۶ و ۱۰ تن به مشهد مقدس اعزام شد. 

به گفته قضاتلو، مأموریت این ناوگان از ۲۹ مرداد آغاز و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت و پس از پایان عملیات، ماشین‌آلات اعزامی به تهران بازخواهند گشت.

