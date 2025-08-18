افزایش تاکسیرانان زن در تهران

به گزارش ایلنا، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران افزود: هرچند در آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی، جنسیت تفاوتی در شرایط صدور پروانه ایجاد نمی‌کند، اما به دلیل سختی کار، سازمان نگاه حمایتی ویژه‌ای به بانوان راننده دارد.

وی با اشاره به مطالبه عمومی برای بازگشت تاکسی بانوان اظهار کرد: دهه ۸۰ مدتی تاکسی بانوان فعال بود اما پس از مدتی متوقف شد اکنون با توجه به تقاضای خانواده‌ها، بویژه برای ایاب و ذهاب فرزندان و سرویس مدارس، این خدمت در قالب تاکسی «شهرزاد» مجددا راه‌اندازی می‌شود.

مالکی از توافق شهرداری با اداره کل امور بانوان خبر داد و گفت: حدود ۵۰۰ راننده زن از خدمات غربالگری سلامت، مشاوره و بسته‌های حمایتی رایگان تا سقف یک میلیون تومان بهره‌مند شده‌اند.

وضعیت بیمه تاکسیرانان

وی با بیان اینکه بیمه رانندگان تاکسی از سال ۱۳۹۶ به دلیل قطع سهم دولت متوقف شده است، افزود: در حال حاضر حدود ۳۳ هزار تاکسیران فاقد بیمه یا تحت پوشش خویش‌فرما هستند که عدد قابل توجهی است.

به گفته وی، میانگین سنی رانندگان تاکسی ۵۴ سال است و اگر بیمه برقرار نشود، جذب نسل جوان با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

وی اضافه کرد: مکاتباتی با وزارت کشور و سازمان تامین اجتماعی انجام و شهرداری تهران درخواست کرده در بودجه سال ۱۴۰۵ ردیفی برای بیمه تاکسیرانان لحاظ شود.

به گفته مالکی، تاکنون ۲۰ هزار راننده تاکسی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته‌اند که هزینه آن بطور کامل توسط سازمان تاکسیرانی پرداخت می‌شود.

چرایی ایجاد تاکسی اینترنتی شهرداری تهران

مدیرعامل تاکسیرانی با اشاره به نظارت این سازمان بر ۸۰ هزار تاکسی تهران گفت: شهرداری قصد رقابت با شرکت‌های خصوصی ندارد، بلکه وظیفه قانونی ما نظارت بر حمل ونقل عمومی است. تاکسی اینترنتی شهرداری همان تاکسی تلفنی قدیم است که در بستر هوشمند بازطراحی شده است.

مالکی تاکید کرد: در این سامانه، نرخ‌گذاری مطابق مصوبه شورای شهر انجام می‌شود و دامنه تغییر کرایه تنها مثبت و منفی ۵۰ درصد نرخ پایه است تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری شود.

سرویس مدارس و سامانه «سپند»

مدیرعامل تاکسیرانی با اشاره به اهمیت سرویس مدارس افزود: سال گذشته برخی خانواده‌ها به دلیل فعالیت شرکت‌های غیرمجاز با مشکل مواجه شدند و به این خاطر امسال سامانه سپند همچنان باز است و تاکنون هشت هزار دانش‌آموز ثبت‌نام کرده‌اند، در حالیکه شمار کل دانش‌آموزان نیازمند سرویس حدود ۹۷ هزار نفر است.

وی ادامه داد: حدود ۷۰ شرکت تاکسیرانی در سپند تأیید صلاحیت شده‌اند و رانندگان موظف به رعایت استانداردها از جمله داشتن معاینه فنی و علائم مصوب هستند. نرخ کرایه نیز پس از تصویب در شورای شهر اعلام خواهد شد.

نوسازی و برقی‌سازی ناوگان

مالکی در بخش دیگری به برنامه‌های شهرداری برای نوسازی تاکسی‌ها اشاره کرد و گفت: پلاک‌گذاری ۷۰۰ دستگاه تاکسی برقی شاسی‌بلند آغاز شده و این خودروها در خطوط پرتقاضا فعال می‌شوند همچنین رانندگان می‌توانند بدون ضامن و تنها با آورده ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نسبت به خرید تاکسی برقی اقدام کنند.

به گزارش شهر، وی یادآور شد: شهرداری تهران تاکنون ۱۵۰ اتوبوس و یک هزار و ۷۰۰ تاکسی برقی را آماده ورود به ناوگان کرده و در روزهای آینده نیز تعدادی اتوبوس برقی جدید به ناوگان اضافه خواهد شد.

انتهای پیام/