وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:
کوچکانگاری آموزش و پرورش در دهههای گذشته
وزیر آموزش و پرورش در دیدار با آیت الله جوادی آملی اظهار کرد: در کنار ایجاد تحول در برنامه درسی، فعالیتهای فرهنگی و پرورشی در اولویت برنامهها است.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در دیدار با مرجع عالیقدر آیت الله عبدالله جوادی آملی، ضمن آرزوی سلامتی برای آن مقام عالی قدر و تسلیت ایام، اظهار کرد: خدا را شاکرم که در آستانه سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور توفیق بهرهمندی از رهنمودهای ارزشمندتان نصیبمان شد.
وی با اشاره به خدمات یک سال گذشته وزارت آموزش و پرورش، گفت: آموزش و پرورش زیر ساخت و زیربنای توسعه پایدار هر کشوری است و به میزانی که به آن توجه شود، نتایج مهم و اثر بخشی در جامعه دیده خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کوچک انگاری آموزش و پرورش در دهههای گذشته، خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان اولین رئیس جمهوری است که آموزش و پرورش را مسأله اول کشور و در اولویت برنامههای دولت قرار داده است.
وی افزود: دکتر پزشکیان تا کنون بیش از چهل جلسه برای راهبری اهداف نظام آموزش و پرورش کشور برگزار کرده است و این افتخار بزرگی محسوب میشود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کوچک انگاری آموزش و پرورش همواره از چالشهای جدی، مهم و اساسی کشور بوده و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… نیز ناشی از همین غفلت بوده است.
کاظمی با تأکید بر اینکه در نظام تعلیم و تربیت چندین کلان برنامه داریم، گفت: برای تحقق سند تحول بنیادین که روح حاکم بر آن، موضوع عدالت و کیفیت است، برنامههای بسیاری تدوین و اجرا کرده ایم.
وی افزود: در یک سال اخیر ۷۲۰۰ نظام مسئله در نظام تعلیم و تربیت شناسایی و برای حل همه آنها برنامه ارائه کردهایم.
کاظمی با اشاره به مشارکت نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی در توسعه عدالت آموزشی، گفت: ارگانهای مختلفی پای کار نهضت مدرسهسازی و توسعه عدالت آموزشی آمده اند، خیرین نیز کمک خود را از یازده همت سال گذشته به هجده همت در سال جاری رساندهاند که این اقدم بینظیری است و از خیرین بزرگوار بابت دغدغههای آموزشی و تربیتی آنان سپاسگزاریم.
وی در ادامه به برنامههای افزایش کیفیت با ایجاد تحول در برنامه درسی اشاره کرد و گفت: در کنار ایجاد تحول در برنامه درسی، فعالیتهای فرهنگی و پرورشی را نیز در اولویت برنامههای خود قرار دادیم.
موضوع مهارت آموزی نیز از دیگر کلان برنامههای ما محسوب میشود که بنا داریم تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، ۵۰ درصد دانش آموزان متوسطه را در هنرستانها پوشش دهیم تا زمینه لازم برای آموزش حداقل یک مهارت و کسب رزق حلال را فراهم کنیم.
به گفته کاظمی؛ توسعه هنرستانها، مهارت آموزی، تقویت هویت دینی، توسعه نماز، از دیگر اولویتهای این دوره آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۱۳۰۰ مدرسه قرآنی را هدفگذاری کرده ایم، افزود: موضوع کنترل آسیبهای اجتماعی نیز به عنوان یکی از مهمترین برنامههای آموزشی و پرورشی به جد در آموزش و پرورش دنبال میشود بطوری که اطلس آسیبهای اجتماعی را به تفکیک استان / منطقه و مدرسه طراحی کردهایم تا با مداخلات بهنگام از بروز مشکلات و بحرانهای اجتماعی جلوگیری کنیم.
کاظمی ضمن ارائه گزارش مختصری از عملکرد آموزش و پرورش در یک سال اخیر تصریح کرد: همه تلاشمان در راستای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش است. ما حتی در شرایط جنگی نیز در میدان حضور داشتیم و توانستیم دانش آموزان المپیادی را در رشتههای مختلف به المپیادهای جهانی اعزام کنیم و مدالهای رنگارنگ و ارزشمندی کسب کنیم.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی افزود: در المپیک ورزشی دانش آموزی نیز بیش از چهل و هشت مدال کسب کرده ایم.