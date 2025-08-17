خبرگزاری کار ایران
یادداشتی از اوحدی؛

آزادگان همچون «الماس» بر تاریخ کشور می‌درخشند

آزادگان همچون «الماس» بر تاریخ کشور می‌درخشند
«آزادگان» از یادگاران صبور و مظلوم جنگ هشت ساله تحمیلی هستند که به واقع هم‌چون «الماس» بر تاریخ کشور می‌درخشند.

به گزارش ایلنا،  سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالروز ورود آزادگان به کشور در یادداشتی نوشت: دوران دفاع مقدس نشانه‌های پُر رمز و رازی از خود به جای گذاشته است و «آزادگان» از یادگاران صبور و مظلوم جنگ هشت ساله تحمیلی هستند که به واقع هم‌چون «الماس» بر تاریخ کشور می درخشند.

آنان مصداق روشن آیه شریفه «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» بودند؛ مردانی غیور و تسلیم‌ناپذیر که سال ها رنج اسارت و شکنجه در اردوگاه‌ها و اسارت‌گاه‌های رژیم بعثی را تحمل نمودند، ایستادند، لب به شکایت نگشودند و تا روز رهایی مقاومت کردند.

روزهای اسارت برای آزادگان معزز میهن اسلامی ایران، دوران سخت و جانکاهی بود؛ هریک از آزادگان از مفاخر این مرز و بومند که سال‌ها عمر عزیز خود را برای امنیت و آرامش مردم، هدیه دادند و جمعی از آنان در غربت به شهادت رسیدند و خانواده‌هایشان هنوز هم چشم انتظار خبر یا نشانی از آنها هستند.

روایت آزادگان از دوران اسارت، سیمایی از مظلومیت و البته اقتدار حضرت زینب (س) و کاروان اسرای کربلا را مجسم می‌سازد. آنان نیز در بندِ رژیم شقی بعثی بودند و سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و جسمی را تاب آوردند.

در سالروز ورود غرورآفرین آزادگان به کشور، یاد شهدای آزاده و همچنین سیدالاسراء آزادگان مرحوم «سید علی اکبر ابوترابی فرد» را گرامی می دارم.

26 مردادماه روزی تاریخی برای ملت شریف ایران است؛ روزی که بازگشت یادگاران صبور دوران دفاع مقدس به کشور آغاز و چشم خانواده‌های منتظر به دیدار عزیزانشان روشن شد. امید است آزادگان سرافراز کشور در پرتو الطاف الهی همواره موفق و سربلند باشند.

