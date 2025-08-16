خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقال هوایی ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی اربعین حسینی از ایلام به تهران

انتقال هوایی ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی اربعین حسینی از ایلام به تهران
کد خبر : 1674451
لینک کوتاه کپی شد.

​با همکاری مشترک سازمان اورژانس کشور و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی مرتبط با مراسم اربعین حسینی از ایلام به تهران منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، از انتقال هوایی ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی مرتبط با مراسم اربعین حسینی از ایلام به تهران خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای ارائه خدمات سریع‌تر و باکیفیت‌تر به زائران و مصدومان انجام شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری نزدیک سازمان اورژانس کشور و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تیم‌های اورژانس، با هواپیمای مخصوص به تهران اعزام شدند تا روند درمانی پیشرفته خود را در مراکز بیمارستانی ادامه دهند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه همکاران اورژانس و پشتیبانی ارزشمند نیروی هوایی ارتش، خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت زائران اربعین در اولویت کاری ماست و تمام توان سازمان برای ارائه خدمات به موقع و موثر به کار گرفته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور