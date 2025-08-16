انتقال هوایی ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی اربعین حسینی از ایلام به تهران
با همکاری مشترک سازمان اورژانس کشور و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی مرتبط با مراسم اربعین حسینی از ایلام به تهران منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، از انتقال هوایی ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی مرتبط با مراسم اربعین حسینی از ایلام به تهران خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای ارائه خدمات سریعتر و باکیفیتتر به زائران و مصدومان انجام شد.
وی افزود: این عملیات با همکاری نزدیک سازمان اورژانس کشور و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تیمهای اورژانس، با هواپیمای مخصوص به تهران اعزام شدند تا روند درمانی پیشرفته خود را در مراکز بیمارستانی ادامه دهند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه همکاران اورژانس و پشتیبانی ارزشمند نیروی هوایی ارتش، خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت زائران اربعین در اولویت کاری ماست و تمام توان سازمان برای ارائه خدمات به موقع و موثر به کار گرفته شده است.