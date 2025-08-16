نتیجه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نتایج آزمون استعدادهای درخشان اعلام میشود
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه ای درخصوص نتایج رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان صادر کرد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن این اطلاعیه را بدینگونه مطرح کرده است:
«نتایج رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان همراه با نمایش تصاویر پاسخبرگها، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در نشانی my.medu.ir اعلام میشود».