نتیجه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نتایج آزمون استعدادهای درخشان اعلام می‌شود

​مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه ای درخصوص نتایج رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان صادر کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن این اطلاعیه را بدینگونه مطرح کرده است:

«نتایج رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان همراه با نمایش تصاویر پاسخ‌برگ‌ها، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در نشانی my.medu.ir اعلام می‌شود».

