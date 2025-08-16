تشکیل «کمیته مرگ» برای بررسی فوت مشکوک بیمارِ بیمارستان پیامبران

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته گزارشی با عنوان «فاجعه درمانی در غرب تهران/ مرگ مشکوک یک شهروند به‌دلیل قصور پزشکی در بیمارستان پیامبران» در یکی از رسانه‌های داخلی منتشر شد که در آن به مصیبت خانواده‌ای پرداخته بود که پدرشان پس از یک مراجعه ساده برای چکاپ قلب، به دلیل قصور و سوءمدیریت در بیمارستان پیامبران تهران روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه، جان خود را از دست داده بود. این خانواده ضمن اینکه روند درمان را «پرهزینه، پرخطر و غیرمسئولانه» توصیف کرده بودند، از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی خواستار پیگیری فوری پرونده شدند.

ورود سالم بیمار در بیمارستان و خروج در حال مرگ وی!

به گفته خانواده متوفی، ماجرا از مراجعه بیمارشان به بیمارستان برای انجام اکو و اسکن قلب آغاز شد که پزشکان بدون ارائه توضیحات کافی یا بررسی گزینه‌های جایگزین، بلافاصله بیمار را به اتاق آنژیوگرافی منتقل کرده و در همان روز نخست اقدام به کارگذاری استنت کردند.

چند ساعت پس از این عمل، خونریزی شدید داخلی و خارجی و همچنین تورم و کبودی گسترده در اندام بیمار بروز یافت؛ وضعیتی که به گفته خانواده، می‌توانست با رسیدگی فوری کنترل شود اما نادیده گرفته شد.

سه بار آنژیوی بیمار در یک هفته و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دریافتی

بنا بر آنچه در این گزارش آمده بود: بیمار تنها یک روز بعد برای بار دوم زیر تیغ آنژیو رفت و این‌بار از پای او آنژیو انجام شد و بیمارستان بابت آن، هزینه‌ای حدود ۲۵۰ میلیون تومان دریافت کرد. اما نه‌ تنها حال او بهبود نیافت، بلکه تنها دو روز پس از ترخیص دوباره به دلیل بیهوشی به بیمارستان بازگردانده شد و برای سومین بار استنت‌گذاری صورت گرفت که در این مرحله، صورت‌حساب بیمارستان به حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسید.

بیمارستان پیامبران یک هفته بعد:

جراح عروق نداریم، بیمارتان باید به بیمارستان دیگری منتقل شود!

صبح روز حادثه نیز وضعیت بیمار وخیم‌تر شد. خانواده متوفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا آن روز را چنین روایت می‌کند: «ساعت ۶ صبح با ما تماس گرفتند که پدرم با درد شدید پا روبه‌رو شده و حتی با چندین دوز مورفین هم آرام نمی‌شود. وقتی به بیمارستان پیامبران رسیدیم، گفتند در پای او لخته خون ایجاد شده و باید فوری جراحی شود. اما اعلام کردند که بیمارستان پیامبران جراح عروق ندارد و اگر او را به بیمارستان دیگر منتقل نکنیم، مسئولیت مرگ احتمالی بر عهده خانواده است.

به گفته خانواده متوفی، همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. خودشان آمبولانس گرفتند، امضاها را از ما دریافت کردند و با بیمارستان مقصد هماهنگی کردند. حتی مراحل ابتدایی انتقال از سی‌سی‌یو نیز به درستی انجام نشد و به جای پذیرش مستقیم در سی‌سی‌یو بیمارستان مقصد، پدرم مجددا در اورژانس آن بیمارستان پذیرش شد.

خانواده متوفی:

پدرم چند ساعت پس از انتقال به بیمارستان دیگر جان باخت

در بیمارستان دوم، پزشکان توضیح دادند که او سه بار آنژیو شده و قلبش ضعیف است. گفتند بیهوشی بسیار پرریسک خواهد بود، اما ناچارند عمل کنند. متأسفانه تنها یک ساعت پس از عمل، خبر دادند که پدرم جان خود را از دست داده است.

خانواده متوفی دریافت هزینه‌های سنگین بدون تضمین مراقبت اصولی را تخلف آشکار پزشکی و نقض اخلاق حرفه‌ای می‌دانند. آنان در نامه‌هایی خطاب به وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و دستگاه قضایی خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شده‌اند.

پیگیری ایلنا از اولین دقایق مرگ بیمار تا به امروز

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) پس از اطلاع از این حادثه، بدون انتشار خبر آن به دلیل بررسی ابعاد ماجرا از سوی نهادهای مسئول، از روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، پیگیر ماجرا شد و در تماسی تلفنی با سیدفضل‌الله سجادی، مدیرعامل بیمارستان پیامبران، تلاش کرد جزئیات ماجرا را از مسئولان این مرکز جویا شود. با این حال، وی پس از اطلاع از هویت تماس‌گیرنده به‌عنوان خبرنگار ایلنا، تماس را قطع کرد.

تلاش وزارت بهداشت برای به‌نتیجه رسیدن پیگیری‌های ایلنا

خبرنگار ایلنا بعد از پیگیری بی‌نتیجه از مدیرعامل بیمارستان پیامبران، با روابط عمومی وزارت بهداشت تماس گرفت و ماجرا را بازگو کرد.روابط عمومی وزارت بهداشت ضمن ابراز تاسف از عدم پاسخگویی وی اعلام کرد: بیمارستان پیامبران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است و این دانشگاه موظف به پاسخگویی در این زمینه است.

پیگیری ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد بی پاسخ ماند و در نهایت صبح امروز بعد از تشریح ماجرا به روابط عمومی دانشگاه، قول پیگیری در این زمینه داده شد و البته اعلام کردند که روابط عمومی وزارت بهداشت پیش از تماس ما، خواستار بررسی ماجرا از سوی دانشگاه و پاسخگویی به رسانه‌‌ها شده است.

ورود دانشگاه علوم پزشکی ایران به چرایی مرگ بیمار

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نهایت ظهر امروز به خبرنگار ایلنا اعلام کرد؛ طی هماهنگی‌های انجام شده با حراست و معاونت درمان با مدیرعامل بیمارستان پیامبران برای انجام مصاحبه درباره پرونده این بیمار تماس بگیرید. تا ماجرا را شرح دهد.

پاسخ مدیرعامل بیمارستان پیامبران:

از طرف هر جا که باشید، صحبت نمی‌کنم

اما تلاش مجدد خبرنگار ایلنا با مدیرعامل بیمارستان پیامبران امروز شنبه ۲۵ مرداد نیز نتیجه‌ای نداشت. سجادی در این تماس اظهار داشت: «من با خبرگزاری‌ها از طریق تلفن گفت‌وگو نمی‌کنم، از طرف هر جا که باشید، من با خبرگزاری صحبت نمی‌کنم.» و بلافاصله تماس تلفنی را پایان داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

برای بررسی حادثه «کمیته مرگ و میر» تشکیل می‌دهیم

«نادر توکلی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بررسی جزئیات این حادثه از طرف این دانشگاه گفت: در وهله اول برای بیمار، آنژیوگرافی از طریق دست انجام می‌دهند که مشاهده می‌کنند رگ گرفته است. در مرحله دوم یک آنژیوپلاستی انجام می‌دهند، یعنی درمان باز کردن رگ را از مسیر عروق پا انجام می‌دهند که بیمار دچار خونریزی در ناحیه آنژیوگرافی می‌شود و به دلیل نداشتن جراح عروق، بیمار به بیمارستان حضرت رسول ارجاع داده می‌شود و پس از انتقال به این بیمارستان و انجام مداخلات در سرویس جراحی عروق، بیمار فوت می‌کند.

ارجاع همراهان بیمار به پزشکی قانونی یا نظام پزشکی برای شکایت

وی ادامه داد: مرگ این بیمار نیاز به بررسی دارد؛ یعنی باید کمیته مرگ و میر برای آن تشکیل شود تا نظر بدهد و سپس ارجاعات آن به مراجع ذی‌ربط صورت گیرد. این اقدامی است که در درجه اول در بیمارستان انجام می‌شود. همراهان بیمار نیز که شکایت دارند به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده می‌شوند؛ یکی از این مراجع پزشکی قانونی است و دیگری نظام پزشکی.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بیمارستان پیامبران وقتی متخصص عروق نداشته است، برای بار دوم از همراهان بیمار پول دریافت می‌کند و این عمل را انجام می‌دهد، بیان کرد: نداشتن جراح عروق دال بر این نیست که برای بیمار به اصطلاح اقدامی صورت نگیرد. معمولاً انجام مداخلات آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی نیاز فوری به جراح عروق ندارد، بلکه نیاز به جراح قلب دارد که معمولاً آن‌ها دارند.

بیمارستان پیامبران در مرحله اول پاسخ بدهد

او اضافه کرد: منتها در صورت بروز عارضه، مثل خونریزی، بیمار به جراح عروق ارجاع داده می‌شود که بسیاری از مراکز این جراح را ندارند. حالا این موضوع باید توسط مراجع ذی‌ربط بررسی شود. ما کمیته مرگ و میر تشکیل می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که علت چه بوده است. کمیته باید نظر دهد و بیمارستان در مرحله اول پاسخ بدهد. این فرایند مانند هر حادثه مرگ و میر دیگری کمی زمان‌بر است.

در مورد وقوع قصور پزشکی فعلا نمی‌توانیم نظر بدهیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به این سوال که آیا دانشگاه این موضوع را نوعی قصور پزشکی تلقی نمی‌کند؟ تاکید کرد: ما فوری نمی‌توانیم در مورد آن نظر بدهیم؛ تعیین قصور پزشکی یک مسیری دارد. برای احراز قصور باید جلسه کارشناسی تشکیل شود؛ در وهله اول در بیمارستان و در وهله دوم بر اساس شکایت بیمار و نامه‌ای که ما به نظام پزشکی و پزشکی قانونی ارسال می‌کنیم، مراحل طی خواهد شد.

اگر هزینه دریافتی خارج از تعرفه باشد؛ آن را جداگانه بررسی می‌کنیم

توکلی در پایان خاطر نشان کرد: دریافت پول از بیمار نیز براساس تعرفه برای خدمات انجام‌شده صورت می‌گیرد. اما اگر بررسی نشان دهد که مبلغ خارج از تعرفه دریافت شده است، این تخلف به صورت جداگانه بررسی خواهد شد. در صورت خارج تعرفه بودن، طبیعتاً مسیر تعزیرات و کمیسیون ماده ۱۱ را طی خواهد کرد.

انتهای پیام/