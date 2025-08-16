سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران برگزار میشود
سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران از ۱۵ تا ۱۸ مهرماه برگزار میشود تا برگی دیگر از این کنگره در تاریخ چشم پزشکی کشور ورق بخورد.
به گزارش ایلنا از دبیرخانه کنگره، دبیر اجرایی سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران با اعلام این خبر افزود: تیم اجرایی برگزاری کنگره در حال انجام وظایف محوله هستند و امیدواریم کنگره سی و چهارم نیز مانند سالهای گذشته بتواند در ارتقای دانش چشم پزشکی کشورمان منشأ اثر باشد و همکاران با شرکت در کنگره از مزایای علمی آن بهره برده، با آخرین دستاوردهای دانش چشم پزشکی آشنا شوند.
علی صادقی طاری همچنین با بیان اینکه محل برگزاری کنگره همچون سالهای گذشته «مرکز همایشهای رازی» است، اظهار امیدواری کرد امکانات کافی و لازم برای حضور همکاران و میزبانی از آنها در این مرکز فراهم شود و همکاران در محیطی آرام بتوانند از دستاوردهای علمی کنگره بهره ببرند.
مسعود ناصری پور، دبیر علمی سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران نیز گفت: برای برگزاری هرچه پربارتر کنگره از انجمنهای علمی فوق تخصصی پنجگانه دعوت به مشارکت کردیم و از آنها خواستیم برنامههای هر گروه فوق تخصصی را ارسال کنند و مطمئن هستم اعضای جامعه چشم پزشکی کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی حتما در خصوص برگزاری کنگره و غنای علمی آن به ما کمک خواهند کرد.
وی درباره رئوس برنامههای علمی گروههای تخصصی و روز و ساعات آن افزود: تعداد کارگاهها و سمپوزیومها برای هر گروه مشخص و برنامه اولیه تهیه شده است؛ بهمحض دریافت نقطه نظرات گروههای فوق تخصصی، برنامه اولیه را روی سایت انجمن قرار میدهیم تا همکاران از آن اطلاع پیدا کنند.
ناصری پور تاکید کرد: مانند سالهای گذشته، روز اول به برنامه گروههای فوق تخصصی اختصاص خواهد داشت و در کنار آن برنامه بسیار خوبی برای چشم پزشکان جوان ترتیب دادهایم که جزئیات آن به اطلاع خواهد رسید.به گفته وی چشم پزشکان میتوانند تا تاریخ دهم شهریور خلاصه مقالات خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند و امکان ثبت نام برای شرکت در کنگره نیز از طریق مراجعه به سایت انجمن چشم پزشکی ایران به نشانی irsocongress.ir فراهم شده است.