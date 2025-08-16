خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید ثبت‌نام جذب هیات علمی دانشگاه آزاد تا ۱۰ شهریور

تمدید ثبت‌نام جذب هیات علمی دانشگاه آزاد تا ۱۰ شهریور
کد خبر : 1674305
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید ثبت‌نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تا ۱۰ شهریورماه خبر داد.

به گزارش  ایلنا از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدصادق ضیائی با اشاره به تعطیلات تابستانی و استقبال متقاضیان جذب هیات علمی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی نوبت اول ۱۴۰۴ تا روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه به مدت ۱۶ روز تمدید می شود.

رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://sajed.iau.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور