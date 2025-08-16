به گزارش ایلنا از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدصادق ضیائی با اشاره به تعطیلات تابستانی و استقبال متقاضیان جذب هیات علمی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی نوبت اول ۱۴۰۴ تا روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه به مدت ۱۶ روز تمدید می شود.

رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://sajed.iau.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام کنند.

