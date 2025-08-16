تمدید ثبتنام جذب هیات علمی دانشگاه آزاد تا ۱۰ شهریور
رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید ثبتنام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تا ۱۰ شهریورماه خبر داد.
به گزارش ایلنا از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدصادق ضیائی با اشاره به تعطیلات تابستانی و استقبال متقاضیان جذب هیات علمی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی نوبت اول ۱۴۰۴ تا روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه به مدت ۱۶ روز تمدید می شود.
رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://sajed.iau.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام کنند.