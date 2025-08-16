خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه شماره ۴ ستاد اربعین هلال‌احمر:

خستگی و خواب‌آلودگی بیشترین علت تصادفات در آخرین موج بازگشت زائران

خستگی و خواب‌آلودگی بیشترین علت تصادفات در آخرین موج بازگشت زائران
هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت درمانی و امدادی در خاک عراق به زائران ارائه شده و در حال حاضر تنها دغدغه این جمعیت، پیشگیری از حوادث جاده‌ای و حفظ سلامت زوار در موج آخر بازگشت به کشور است.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ در متن اطلاعیه شماره ۴ ستاد عملیات امدادی و درمانی هلال‌احمر در اربعین حسینی آمده است:

۱. جمعیت هلال‌احمر به عنوان متولی ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اباعبدالله (ع) در کشور عراق و متولی ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه به زائران حسینی در داخل خاک ایران، از ابتدای ماه صفر و همزمان با آغاز عملیات امدادی و درمانی اربعین، تا صبح امروز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴،  ۴ میلیون و ۴۵۴ هزار خدمت درمانی، امدادی و بشردوستانه به زائران اربعینی ارائه کرده است.

۲. تا صبح امروز،  یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۸۳ نفر از زائران ویزیت پزشکی شدند. همچنین ۱۸۰ هزار و ۴۲۴ نفر تحت سرم تراپی قرار گرفتند.

۳. از زمان آغاز عملیات پوشش امدادی و درمانی زائران حسینی در مراسم اربعین تا صبح امروز، یک میلیون ۷۴۵ هزار و ۱۶۸ زائر از خدمات دارویی هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند.

۴. نیروهای امدادی هلال‌احمر نیز در این مدت ۱۶۶۰ مصدوم را در خاک عراق به مراکز درمانی منتقل کرده و مجموعا ۱۱ هزار و ۸۲۱ خدمت امدادی و انتقالی انجام داده اند. لازم به ذکر است که ۳۲۹ زائر مصدوم یا فوتی به مرز منتقل شده‌اند.

۵. نیروهای داوطلب سازمان امداد و نجات هلال احمر در داخل مرزهای ایران از ابتدای طرح تا به امروز ۱۱۷۵ نفر را به صورت سرپایی درمان کرده اند.

۶. سازمان امداد و نجات در این مدت برای ۲۰۴ هزار و ۲۷۹ نفر خدمات اسکان اضطراری فراهم کرده و .۹۲ نفر را به مراکز درمانی منتقل کرده است.

۷. با توجه به این که در آخرین موج بازگشت زائران به کشور هستیم و بررسی حوادث رخ داده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که بیشترین علت وقوع تصادفات، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است، به زائران توصیه می‌شود حتما نکات ایمنی در خصوص رانندگی ایمن و استراحت کافی قبل و حین رانندگی را رعایت کنند تا زوار، ایام پایانی اربعین حسینی را به سلامت پشت سر بگذارند.

