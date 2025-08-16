خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در مرز مهران

ترافیک سنگین در مرز مهران
کد خبر : 1674241
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا از مدیریت ورود گسترده زائران اربعین به کشور از مرز مهران خبر داد و تأکید کرد: تلاش شده است تا کمترین تأخیر در مسیر سفر زائران ایجاد شود.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سردار محمدباقر سلیمی اظهار کرد: امروز شاهد ورود گسترده زائران اربعین از مرز مهران بوده‌ایم و از بامداد امروز شنبه۲۵ مرداد، ترافیک سنگین در این مرز آغاز شد.

وی در تشریح این وضعیت افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بخش عمده زائران باقی‌مانده در ساعات صبحگاهی امروز وارد کشور شدند. از ساعت ۲ بامداد، ورود پرحجم زائران آغاز شد و بخشی از زائرانی که از سایر مرزها خارج شده بودند، به دلیل هدایت ناوگان عراقی، به سمت مرز مهران هدایت شدند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ورودی زائران مرز مهران معمولاً بیش از خروجی آن است که این موضوع در روزهای پایانی سفر خود را نشان می‌دهد.

سردار سلیمی ادامه داد: ماموران پلیس به صورت مستمر در سطح پایانه حضور دارند و تلاش می‌کنند کمترین توقف و تأخیر برای زائران ایجاد شود. برخی از مسیرهای پرتقاضا شامل تهران، قم، اصفهان و مازندران بود که با هدایت اتوبوس‌ها از خطوط دیگر، مدیریت شد و جایگزینی مناسبی برای ناوگان انجام گرفت.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا تصریح کرد: برخی از اتوبوس‌های خدمات شهری نیز برای مسیرهای نزدیک به کارگیری شدند تا زائران بتوانند با آرامش و بدون تأخیر به مقاصد خود منتقل شوند. با وجود این حجم بالا، همچنان مدیریت تردد ادامه دارد و توصیه می‌شود زائران سفر خود را به ساعات پایانی روزهای پایانی موکول نکنند.

وی در پایان یادآور شد: در پایانه شهید رئیسی ظرفیت‌های مناسبی برای استراحت زائران و خدمات موکب‌ها فعال است و شهروندان می‌توانند از این امکانات استفاده کنند تا انتقال به مقاصدشان با ایمنی و آرامش انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور