بازگشت بیش از ۹۰ درصد زائران اربعین به کشور

به گزارش ایلنا، تشکری گفت: از ابتدای ماه صفر، حدود ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار زائر برای زیارت عتبات عالیات وارد کشور عراق شدند و تا صبح امروز بیش از ۹۰ درصد زائران به کشور بازگشتند.

وی گفت: درحال حاضر، حدود ۳۸۰ هزار زائر ایرانی در شهر‌های نجف و کربلا حضور دارند.

به گفته سخنگوی ستاد مرکزی اربعین، موکب‌های مستقر در مرز‌های شش گانه تا روز سه شنبه، ۲۸ مرداد آماده خدمات رسانی به زائران اربعین هستند.

انتهای پیام/