بازگشت بیش از ۹۰ درصد زائران اربعین به کشور
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین از بازگشت بیش از ۹۰ درصد زائران اربعین به کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، تشکری گفت: از ابتدای ماه صفر، حدود ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار زائر برای زیارت عتبات عالیات وارد کشور عراق شدند و تا صبح امروز بیش از ۹۰ درصد زائران به کشور بازگشتند.
وی گفت: درحال حاضر، حدود ۳۸۰ هزار زائر ایرانی در شهرهای نجف و کربلا حضور دارند.
به گفته سخنگوی ستاد مرکزی اربعین، موکبهای مستقر در مرزهای شش گانه تا روز سه شنبه، ۲۸ مرداد آماده خدمات رسانی به زائران اربعین هستند.