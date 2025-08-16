انتقال ۳۶ مصدوم با بالگرد اورژانس

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی در این باره گفت: هفته گذشته از ۱۸ تا ۲۴ مردادماه، ۵۱۰۰۴ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس تهران برقرار شد که متاسفانه ۱۷۷۶ تماس، مزاحم بودند.

وی افزود: در پی این تماس ها، ۲۴ هزار و ۶۰۷ ماموریت ثبت شد که بر اساس آنها ۶۰۰۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۰ هزارو ۸۱۷ نفر نیز در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رئیس اورژانس استان تهران ادامه داد: ۴۵۴۳ ماموریت در این هفته، مربوط به حوادث ترافیکی بود.

توکلی در پاسخ به این سوال که امدادهوایی در مدت چند ماموریت داشته است؛ گفت: اورژانس هوایی هفت سورتی پرواز داشت و طی آن ۳۶ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد.

