در هفته گذشته انجام شد:

انتقال ۳۶ مصدوم با بالگرد اورژانس
رئیس اورژانس استان تهران از انتقال ۳۶ مصدوم با بالگرد اورژانس پایتخت در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی در این باره گفت: هفته گذشته از ۱۸ تا ۲۴ مردادماه، ۵۱۰۰۴ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس تهران برقرار شد که متاسفانه ۱۷۷۶ تماس، مزاحم بودند.

وی افزود: در پی این تماس ها، ۲۴ هزار و ۶۰۷ ماموریت ثبت شد که بر اساس آنها ۶۰۰۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۰ هزارو ۸۱۷ نفر نیز در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رئیس اورژانس استان تهران ادامه داد: ۴۵۴۳ ماموریت در این هفته، مربوط به حوادث ترافیکی بود.

توکلی در پاسخ به این سوال که امدادهوایی در مدت چند ماموریت داشته است؛ گفت: اورژانس هوایی هفت سورتی پرواز داشت و طی آن ۳۶ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد.

 

