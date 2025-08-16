رونمایی از نسخه اولیه دستیاران هوش مصنوعی دستگاههای اجرایی
معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در مراسم رونمایی از نسخه اولیه دستیاران هوش مصنوعی دستگاههای اجرایی گفت: دستیاران هوش مصنوعی طراحی شده در دانشگاههای منتخب، طبق برنامه زمانبندی شده تجمیع و تبدیل به دستیار هوش مصنوعی دولت میشود.
به گزارش ایلنا، حسین افشین معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در آیین رونمایی از نسخه اولیه دستیاران هوش مصنوعی دستگاههای اجرایی که با حضور نمایندگان دانشگاههای مجری و رابطان دستگاههای اجرایی در معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت سرعتبخشی به اجرای طرح گفت: قرار بود دانشگاهها تا پایان خرداد بخش قوانین را تکمیل کنند، اما به دلیل برخی محدودیتها این روند با تأخیر همراه شد و تصمیم گرفتیم در اواخر مرداد ضمن تبادل نظر، روند پیشرفت طرح را بررسی کنیم. هر دانشگاهی که نتواند اهداف تعیینشده را محقق کند از این طرح کنار گذاشته میشود و تنها دانشگاههای موفق ادامه خواهند داد.
وی افزود: ما به همه دانشگاهها ابلاغ کردیم که کار را در ۴ مرحله دنبال کنند، در گام نخست بارگذاری قوانین و آییننامههای مرتبط با دستگاهها که همه قوانین و آییننامهها باید در دسترس عموم قرار گیرد و هیچیک از آنها جنبه محرمانه ندارد، گام دوم دادههای وزارتخانهها ذخیره شود، در گام سوم با استفاده از زبانهای برنامهنویسی و مدلسازی هوش مصنوعی پیشبینیهای لازم صورت میگیرد و در نهایت در گام چهارم مدیران و کارشناسان میتوانند از طریق این حکمرانی داده، برای اصلاح قوانین و تصمیمسازیهای کلان بهرهبرداری کنند.
افشین با اشاره به جایگاه علمی کشور در حوزه هوش مصنوعی گفت: ایران از نظر علمی در رتبه ۱۴ تا ۱۶ دنیا قرار و در زمینه یادگیری ماشین رتبه ششم جهان اسلام را در اختیار دارد. همچنین رتبه کشور در شاخص آمادگی دولت برای یادگیری هوش مصنوعی از رتبه ۹۴ در سال ۲۰۲۳ اکنون به ۹۱ ارتقا یافته است.
وی افزود: در بعد کاربردی نیز رتبه ایران بین ۷۰ تا ۷۵ قرار دارد که نشاندهنده ضرورت ایجاد بازار، عرضه و تقاضا در این حوزه است و تلاشهای معاونت علمی برای طراحی دستیاران هوش مصنوعی برای دستگاههای اجرایی نیز در همین راستاست.
به گزارش صدا و سیما، در ادامه این مراسم، نمایندگان دانشگاههای خواجه نصیر، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، تهران، صنعتی اصفهان و شیراز از نسخه اولیه دستیاران هوش مصنوعی خود رونمایی کرده و درباره ویژگیها و نحوه برنامهریزی و برنامهنویسی این سامانهها توضیحاتی ارائه کردند.