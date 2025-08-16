کشف ۱۳۰۰ تن برنج قاچاق و احتکاری در تهران
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق کالا و همچنین مقابله با احتکار کالای اساسی از مهمترین ماموریتهای پلیس امنیت اقتصادی است، گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا روز گذشته در چریان دو عملیات و بازرسی از ۲ باب انبار در جنوب تهران، حدود ۱۳۰۰ تن برنج قاچاق و احتکاری را کشف کردند.
به گزارش ایلنا از فراجا، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه ۶۰۰ تن از این برنج ها قاچاق و ۶۷۲ تن دیگر آن احتکار شده است، افزود: در این رابطه دو نفر متهم بازداشت و پرونده تخلفات آنها توسط مبادی ذیربط در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که مقادیر قابل توجهی از این کشفیات با ارز تخصیصی وارد کشور شده است، اظهار کرد: هموطنان گرامی می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص احتکار و کالای قاچاق با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ چلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند.