انتظامی حوادث ۲۵ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۴:۰۱

کشف ۱۳۰۰ تن برنج قاچاق و احتکاری در تهران

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق کالا و همچنین مقابله با احتکار کالای اساسی از مهم‌ترین ماموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی است، گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا روز گذشته در چریان دو عملیات و بازرسی از ۲ باب انبار در جنوب تهران، حدود ۱۳۰۰ تن برنج قاچاق و احتکاری را کشف کردند.