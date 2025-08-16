سازمان هواشناسی اعلام کرد:
تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمالی کشور
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمالی کشور به علت تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی امروز برای برخی نقاط در آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات شمال سمنان، ارتفاعات البرز مرکزی، در استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی کرد.
همچنین این سازمان با صدور هشدار نارنجی برای استانهای گیلان، دامنه و ارتفاعات استانهای مازندران و گلستان از احتمال رگبار باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید تا شدید در این مناطق خبر داد.