هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است

به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۸ و در شرایط قابل قبول قرار داشت. همچنین میانگین کیفیت هوای تهران هم‌اکنون ۹۲ و در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

