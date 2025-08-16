جاده چالوس یکطرفه شد

وی اظهار کرد: با توجه به کندی تردد از ساعت هفت صبح امروز به منظور مدیریت بار ترافیکی، تردد تمامی وسایل نقلیه از تهران( آزادراه تهران-شمال) و البرز (به سمت چالوس) ممنوع شد و از ساعت ۸:۳۰ صبح نیز این مسیرها از مرزن‌آباد و محدوده پل زنگوله از شمال به جنوب مسیر یکطرفه شدند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست که اگر قصد تردد به سمت استان های شمالی را دارند از مسیرهای جایگزین شامل محور فیروزکوه، محور هراز و آزادراه قزوین - رشت استفاده کنند.