جاده چالوس یکطرفه شد
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اینکه بدلیل افزایش چشمگیر ترافیک بازگشت مسافران استانهای شمالی، محور چالوس و آزادراه از ساعت ۱۹ دیشب تا ۳ بامداد امروز از شمال به جنوب یکطرفه بود، گفت: از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز نیز این مسیر از محدوده مرزنآباد و پل زنگوله (شمال به جنوب) یکطرفه شده است.
به گزارش ایلنا از راهور، سرهنگ سیاوش محبی افزود: با توجه به افزایش چشمگیر ترافیک بازگشت مسافران استانهای شمالی، محور چالوس طی شب گذشته از ساعت ۱۹ تا ۳ بامداد به صورت یکطرفه از شمال به جنوب بسته بود که پس از بازگشایی و دوطرفه شدن مسیر، اما همچنان شاهد حجم بالای ترافیک برگشت مسافران هستیم.
وی اظهار کرد: با توجه به کندی تردد از ساعت هفت صبح امروز به منظور مدیریت بار ترافیکی، تردد تمامی وسایل نقلیه از تهران( آزادراه تهران-شمال) و البرز (به سمت چالوس) ممنوع شد و از ساعت ۸:۳۰ صبح نیز این مسیرها از مرزنآباد و محدوده پل زنگوله از شمال به جنوب مسیر یکطرفه شدند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست که اگر قصد تردد به سمت استان های شمالی را دارند از مسیرهای جایگزین شامل محور فیروزکوه، محور هراز و آزادراه قزوین - رشت استفاده کنند.