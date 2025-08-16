تمرکز سکوی هوش مصنوعی فعلا بر بخش غیرنظامی است

«حسین اسدی» نماینده دانشگاه شریف و عضو تیم سکوی ملی هوش مصنوعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف در حوزه هوش مصنوعی بیشتر بر چه حوزه‌هایی تمرکز دارد، گفت: طی این هشت ماه که عملاً بر روی سکوی هوش مصنوعی کار می‌کردیم، ما بر روی دو لایه تمرکز داشتیم؛ راه‌اندازی زیرساخت سخت‌افزاری و زیرساخت نرم‌افزاری.

وی ادامه داد: در لایه زیرساخت نرم‌افزاری حدود بالای ۹۰ درصد انرژی صرف توسعه stack یا پشته نرم‌افزاری شده است تا به لایه ارائه خدمت از طریق API برسیم. اینکه حالا به عنوان مثال تمرکز خاصی بر حوزه سلامت داشتیم، صرفاً به عنوان یک نمونه بوده تا ببینیم آیا stack ما به درستی کار می‌کند یا خیر.

اسدی افزود: در نهایت، در لایه کاربرد حتی توسعه استودیو تخصصی نیز بر عهده تیم سکوی هوش مصنوعی نیست؛ یعنی توسعه استودیو را در حال حاضر در مشارکت با شرکت‌ها قرار داده‌ایم تا آن‌ها توسعه دهند.

نماینده دانشگاه شریف تصریح کرد: توسعه اپلیکیشن نیز اساساً وظیفه ما نیست. کار تیم سکوی هوش مصنوعی، صرفاً تمرکز بر توسعه هسته سکو، به‌روز نگه داشتن آن، به‌روز نگه داشتن مدل‌ها و افزودن قابلیت‌های جدید بر روی هسته سکو است.

او ادامه داد: سایر موارد مانند توسعه استودیو و کاربردها بخشی است که طبیعتاً شرکت‌ها و بخش‌های دیگر این اکوسیستم باید به آن اضافه شوند و پازل ما را تکمیل کنند. خوشبختانه آن‌ها نیز از این موضوع استقبال می‌کنند. زیرا، اولاً ما به‌تنهایی چنین توانایی‌ای نداریم و ثانیاً اگر هم داشته باشیم، در آن صورت سایر بازیگران این اکوسیستم حذف می‌شوند که به صلاح نیست.

اسدی در خصوص استفاده از هوش مصنوعی در حوزه نظامی و دفاعی، بیان کرد: فعلاً تمرکز ما بر بخش غیرنظامی است. ابزارهایی که توسعه داده‌ایم، چه در بخش سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، بر حوزه غیرنظامی متمرکز بوده است. البته، خدماتی که ما ارائه می‌کنیم به‌گونه‌ای است که تمامی بخش‌های جامعه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط جنگ اخیر و ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ابزارهای دفاعی، نیاز است که این حوزه نیز در آینده گسترش یابد، گفت: قطعا این طور است، آورده اصلی ما از این پروژه، راه‌اندازی سکوی هوش مصنوعی است.

اسدی خاطرنشان کرد: به نظر من، حتی مهم‌تر از راه‌اندازی سکو، تجربه‌ای است که در این مسیر به‌دست می‌آید. چراکه یک تیم توانسته است از صفر تا صد، از لایه سخت‌افزاری تا نرم‌افزاری، چنین کاری را انجام دهد و برای بخش‌های مختلف حاکمیت این ظرفیت را فراهم آورد.

او اضافه کرد: اکنون می‌توانم با اطمینان بگویم که دانش فنی ایجاد شده در دانشگاه، می‌تواند برای بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در کشور به‌کار گرفته شود. همچنین در صورتی که نهادی تمایل نداشته باشد از خدمات سکو استفاده کند و بخواهد کل stack را به‌صورت مستقل در اختیار داشته باشد، این امکان برای او فراهم است. بنابراین، به غیر از خود سکو، تجربه‌ای که در این مسیر حاصل شده است نیز به نظر من از راه‌اندازی آن اهمیت بیشتری دارد.

وی درباره جایگاه استفاده از هوش مصنوعی در میان عموم مردم در ایران، تصریح کرد: استفاده از ابزارهای هوشمند محدود نیست؛ همان‌طور که مشاهده کرده‌اید، در حوزه‌هایی مانند انیمیشن، تصویرسازی، تحلیل و مستندسازی نیز کاربرد دارد. البته قرار نیست همه این ابزارها را ما به‌صورت لوکال بالا بیاوریم.

اسدی افزود: هدف سکوی هوش مصنوعی این است که مثلاً از میان هزار ابزار هوش مصنوعی موجود، تمرکز بر ۱۰ درصدی باشد که بیشترین استفاده را دارند؛ به‌ویژه ابزارهایی که با داده‌های حیاتی مردم مرتبط هستند. به عنوان مثال، اگر شرکتی بخواهد تحلیل هوش مصنوعی بر سلامت مردم انجام دهد، طبیعتاً نمی‌توان داده‌های حیاتی را از کشور خارج کرده و در آنجا پردازش کرد. زیرا قبل از اینکه ما خروجی تحلیل داشته باشیم، ممکن است در خارج کشور آن داده‌ها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین چنین کاربردهایی که با داده‌های حیاتی کشور سروکار دارند، باید حتماً به‌صورت داخلی توسعه یابند.

وی خاطر نشان کرد: اما بسیاری از ابزارها نیز هستند که داده‌های حساس ندارند، کیفیت خوبی دارند و حتی به صورت رایگان ارائه می‌شوند. بنابراین چه لزومی دارد که ما انرژی داخلی خود را صرف توسعه مجدد آن‌ها کنیم، مگر اینکه هدف، بازاریابی داخلی یا خارجی باشد. در غیر این صورت، واقعاً انگیزه چندانی برای توسعه آن‌ها وجود ندارد.

