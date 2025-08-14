جاده چالوس امروز (پنج شنبه) یکطرفه میشود
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به منظور تسهیل در تخلیه بار ترافیکی جاده چالوس، از ساعت ۱۳:۳۰ امروز ۲۳ مردادماه، محدوده پل زنگوله به سمت مرزنآباد یکطرفه خواهد شد.
به گزارش سایت راهور120، رئیس پلیس راه فراجا افزود: این محدودیت به منظور کاهش ترافیک سنگین و روانسازی عبور و مرور در محور چالوس اعمال میشود و از رانندگان تقاضا داریم با رعایت قوانین و توجه به علائم راهنمایی، سفر خود را با ایمنی کامل انجام دهند.