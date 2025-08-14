خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده چالوس امروز (پنج شنبه) یکطرفه می‌شود

جاده چالوس امروز (پنج شنبه) یکطرفه می‌شود
کد خبر : 1673772
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به منظور تسهیل در تخلیه بار ترافیکی جاده چالوس، از ساعت ۱۳:۳۰ از محدوده پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به منظور تسهیل در تخلیه بار ترافیکی جاده چالوس، از ساعت ۱۳:۳۰ امروز ۲۳ مردادماه،  محدوده پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد  یک‌طرفه خواهد شد.

به گزارش سایت راهور120، رئیس پلیس راه فراجا افزود: این محدودیت به منظور کاهش ترافیک سنگین و روان‌سازی عبور و مرور در محور چالوس اعمال می‌شود و از رانندگان تقاضا داریم با رعایت قوانین و توجه به علائم راهنمایی، سفر خود را با ایمنی کامل انجام دهند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور