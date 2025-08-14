خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز/هشدار پلیس راه درباره مه و باران در جاده‌های شمالی

ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز/هشدار پلیس راه درباره مه و باران در جاده‌های شمالی
کد خبر : 1673601
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از بار ترافیکی سنگین و پرحجم در محورهای منتهی به شمال کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: با توجه به موج بازگشت زائران اربعین و هم‌زمانی با اوج سفرهای تابستانی، محورهای منتهی به شمال کشور از روز گذشته، ۲۲ مردادماه، با بار ترافیکی سنگین و پرحجم مواجه شده‌اند.

به گفته‌ی او، محور چالوس و آزادراه تهران–شمال که از ساعت ۱۹ روز گذشته به صورت یک‌طرفه از جنوب به شمال درآمده بود، تا ساعت ۴ بامداد امروز نیز یک‌طرفه باقی ماند، اما با این حال ترافیک سنگینی همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، ترافیک مقطعی و سنگین هم‌اکنون در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌ویژه در محدوده‌های پل زنگوله، سیاه‌بیشه و قبل از تونل ۱۸ گزارش شده است.

سرهنگ محبی افزود: با توجه به یک‌طرفه شدن چالوس در شب گذشته، محور هراز در هر ۲ سمت رفت و برگشت، پرحجم و پرترافیک بوده و شرایط عبور و مرور با کندی همراه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به شرایط ناپایدار جوی در جاده‌های شمالی گفت: در بسیاری از محورهای منتهی به شمال کشور، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، شاهد بارش باران و مه غلیظ هستیم که موجب کاهش دید افقی رانندگان شده است.

سرهنگ محبی تأکید کرد: از رانندگان محترم درخواست داریم ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، فاصله طولی مناسب را حفظ کرده و حتماً با چراغ‌های روشن در این شرایط جوی حرکت کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور