فعالیت مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران در روز اربعین

به گزارش ایلنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی (ع) اعلام کرد: در روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه مصادف با اربعین حسینی (ع) مراکز خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، شهید حکیم و واحدهای سیار شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ و واحدهای سیار جیحون و بوتان از ساعت ۷ صبح الی ۱۸ فعال هستند.

به گزارش شهر، میرزایی قمی در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران همزمان با ایام عزاداری اربعین حسینی (ع) گفت: با توجه به اینکه تعدادی از شرکت کنندگان در راهپیمایی ایام اربعین حسینی (ع) با استفاده از خودروهای شخصی به مرزها عزیمت می‌نمایند لذا با توجه به اهمیت انجام معاینه فنی پیش از سفر به منظور اطمینان از صحت و سلامت ایمنی خودرو، جهت رفاه حال و تسهیل در خدمت‌رسانی به این زائرین این مجموعه نسبت به ارائه خدمات در چند مرکز منتخب در روز اربعین اقدام کرده است.

