تقدیر از «قهرمانان معمولی» شهر

به گزارش ایلنا، شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در نشستی همدلانه به مناسبت روز خبرنگار میزبان تعدادی از خبرنگاران و مدیران مسئول رسانه‌های داخلی بود.

در این نشست خبرنگاران و اهالی رسانه به طرح دغدغه‌ها و مطالبات افکار عمومی از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداختند.

تاکید بر ضرورت توسعه مشاغل فناورانه در روستاها، اهمیت متمرکز کردن بودجه‌های مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و نهادها در معاونت توسعه روستایی، نقش معاونت توسعه روستایی در تحقق شعار «صدای بی صدایان» رئیس جمهوری، اهمیت انعکاس خبری اقدامات انجام شده برای روستاییان و مناطق محروم، ضرورت فعالیت شفاف معاونت توسعه روستایی، ضرورت حفظ هویت فرهنگی روستاها و همچنین طرح پیشنهاداتی در خصوص الزام مقامات و مسئولان برای انجام سفر به روستاها و همچنین تعیین برنامه‌ای برای حضور رئیس جمهوری در روستاها در جریان سفرهای استانی از جمله مطالبات و مطالب مطرح شده از سوی خبرنگاران در این نشست بود.

در انتهای این نشست نیز در مراسمی با حضور حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری، علی متقیان مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و تعداد دیگر از اهالی رسانه از ۵ نفر از کسانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه بی دریغ به کمک مردم شتافتند، تقدیر شد. حسن غفوریان راننده تاکسی، حمید محمدی پاکبان، مهدی عطایی پرسنل بهشت زهرا(س)، علیرضا محمدی نانوا و محمد نادریان آواربردار افرادی بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.

