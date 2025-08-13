خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقدیر از «قهرمانان معمولی» شهر

تقدیر از «قهرمانان معمولی» شهر
کد خبر : 1673448
لینک کوتاه کپی شد.

از «قهرمانان معمولی» شهر در حاشیه نشست خبرنگاران با معاون رییس جمهور تقدیر شد.

به گزارش ایلنا، شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در نشستی همدلانه به مناسبت روز خبرنگار میزبان تعدادی از خبرنگاران و مدیران مسئول رسانه‌های داخلی بود.

در این نشست خبرنگاران و اهالی رسانه به طرح دغدغه‌ها و مطالبات افکار عمومی از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداختند.

تاکید بر ضرورت توسعه مشاغل فناورانه در روستاها، اهمیت متمرکز کردن بودجه‌های مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و نهادها در معاونت توسعه روستایی، نقش معاونت توسعه روستایی در تحقق شعار «صدای بی صدایان» رئیس جمهوری، اهمیت انعکاس خبری اقدامات انجام شده برای روستاییان و مناطق محروم، ضرورت فعالیت شفاف معاونت توسعه روستایی، ضرورت حفظ هویت فرهنگی روستاها و همچنین طرح پیشنهاداتی در خصوص الزام مقامات و مسئولان برای انجام سفر به روستاها و همچنین تعیین برنامه‌ای برای حضور رئیس جمهوری در روستاها در جریان سفرهای استانی از جمله مطالبات و مطالب مطرح شده از سوی خبرنگاران در این نشست بود.

در انتهای این نشست نیز در مراسمی با حضور حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری، علی متقیان مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و تعداد دیگر از اهالی رسانه از ۵ نفر از کسانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه بی دریغ به کمک مردم شتافتند، تقدیر شد. حسن غفوریان راننده تاکسی، حمید محمدی پاکبان، مهدی عطایی پرسنل بهشت زهرا(س)، علیرضا محمدی نانوا و محمد نادریان آواربردار افرادی بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور