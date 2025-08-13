خبرگزاری کار ایران
پلمپ قهوه‌خانه پاتوق اراذل و اوباش در ری + فیلم

فرمانده انتظامی شهرستان ری از پلمپ یک واحد صنفی که به محل تجمع اوباش تبدیل شده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: پلیس اطلاعات این فرماندهی با دستور مقام قضایی، یک قهوه‌خانه را که بنا بر گزارش‌ها به محل تجمع اراذل و اوباش تبدیل شده بود، پلمپ کرد.

وی افزود: این اقدام پس از دریافت گزارش‌های مردمی، بررسی‌های میدانی و احراز تخلفات انجام شد. مأموران با حضور در محل، ضمن اجرای حکم قضایی، این واحد صنفی را تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کردند.

رئیس پلیس شهرستان ری ادامه داد: هدف از این عملیات، جلوگیری از شکل‌گیری دوباره تجمع‌های مجرمانه و ارتقای احساس امنیت در محله عنوان شده است.

پلیس ری تأکید کرد با مکان‌هایی که باعث ناامنی یا سلب آرامش شهروندان شوند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

