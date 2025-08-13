صدور دومین سند مالکیت تالاب در فارس به نام سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش ایلنا، لیلا تاج‌گردون گفت: با ثبت مالکیت به نام دولت و سازمان حفاظت محیط زیست، امکان حفاظت و مدیریت بهتر تالاب فراهم و ازهرگونه سوءاستفاده یا تغییر کاربری اراضی آن جلوگیری می‌شود. وی از همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قدردانی کرد.

تالاب ارژن با مساحت تقریبی دو هزار و ۲۰۰ هکتار، از سال ۱۳۵۳ به عنوان یکی از تالاب‌های مهم ایران در کنوانسیون رامسر ثبت شده و به عنوان منطقه حفاظت‌شده تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار دارد. این تالاب به دلیل تنوع زیستی بالاو نقش کلیدی در اکوسیستم منطقه، اهمیت ویژه‌ای دارد.

بنا بر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، پیش‌تر نیز سند تالاب پریشان پس از سال‌ها پیگیری صادر شده بود. صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها گامی مؤثر برای حفاظت ازاین زیست‌بوم‌ها و تضمین پایداری آنها برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

