لزوم اعتبار ۶ ماهه گذرنامه برای سفرهای زیارتی
فرمانده مرز هوایی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از لزوم اعتبار ۶ ماهه گذرنامه زائران بهمنظور عزیمت به سفرهای زیارتی خبر داد.
به گزارش ایلنا از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، سرهنگ جانپرور افزود: گذرنامه زائران برای عزیمت به سفر اربعین حسینی باید ۶ ماه اعتبار داشته باشد.
وی گفت: چنانچه زائران اربعین حسینی به هر دلیلی گذرنامه خود را مفقود کردند، میتوانند با مراجعه حضوری به کنسولگری چهار شهر کشور عراق شامل نجف، بغداد، کاظمین و سامرا پس از اخذ گذرنامه به کشور بازگردند.
فرمانده مرز هوایی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامهداد: فرآیند کنترل گذرنامه و عبور از گیت در کمترین زمان ممکن و حدود چهار ثانیه است، همچنین با برپایی موکب و ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی به زائران اربعین حسینی علاوه بر کاهش ایستایی، افزایش رضایتمندی را در گیت گذرنامه شاهد هستیم.