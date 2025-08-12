صدور مجوز توسعه هنرستانهای محیط بانی در دو استان
در جلسه ۲۱۶ شورای عالی آموزش و پرورش، اعضای محترم این شورا با بررسی فرایند اجرای رشته محیطبانی در استانهای مجری هنرستانهای محیطبانی، با تقویت و توسعه رشته محیطبانی موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، محمد مدادی، رییس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان از تایید اجرای آزمایشی رشته محیطبانی در مقطع متوسطه دوم نظام آموزش و پرورش خبرداد.
وی با بیان اینکه پس از رصد و نظارت هر دو ارگان دولتی (سازمان و وزارت آموزش و پرورش) بر فرایند اجرای رشته محیطبانی، به این موضوع اشاره کرد که در جلسه ۲۱۶ شورای عالی آموزش و پرورش، رشته محیطبانی به عنوان یک الگوی موفق که بر مبنای اهداف واقعی نظام کاردانش آموزش و پرورش طراحی و تدوین شده است نام برده شد و با رأی اکثریت قاطع اعضای شورای مذکور به تایید نهایی رسید و اعضای شورا موافقت خود را با پیشنهاد تقویت و توسعه رشته مذکور در استانهای چهارمحال و بختیاری و کرمان و همچنین جذب مجدد هنرجو در استان مازندران اعلام داشتند.
وی در ادامه افزود: با عنایت به مطابقت زیاد رشته محیطبانی که بر مبنای قانون نظام جامع آموزش و پرورش تنظیم شده است ولی باید بازطراحی رشته و رفع برخی اشکالات آن به سرعت صورت پذیرد و به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود تا مسیر توسعه حرفهای رشته کاملاً شفاف تعریف شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، گفتنی است رشته محیطبانی از سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و هنرستانهای محیطبانی از سال ۱۴۰۱ در استانهای فارس، خوزستان، مازندران و اردبیل با جذب ۸۸ هنرجو، آموزش تخصصی و تربیت نسل علاقمند و دوستدار محیط زیست را آغاز کردند.