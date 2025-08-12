فوت دادستان گناباد در حادثه تصادف
فرماندار گناباد گفت: در تصادف صبح امروز بزرگراه شهید شوشتری مشهد متأسفانه حجت الاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به همراه سه نفر از اعضای خانوادهاش جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا، محمد زارعی هدک اظهار کرد: دادستان عمومی و انقلاب گناباد هنگام عزیمت از مشهد به سمت گناباد بر اثر سانحه رانندگی در بزرگراه شهید شوشتری محدوده شهر ملک آباد از توابع شهرستان مشهد به همراه سه نفر از اعضای خانواده اش فوت کرد.
وی با تسلیت فوت دادستان عمومی و انقلاب گناباد ادامه داد: برنامهها و آیین ترحیم دادستان این شهرستان متعاقب امر اطلاع رسانی میشود.
مرحوم حجت الاسلام حسن علیزاده هفتم مردادماه سال جاری به عنوان دادستان عمومی و انقلاب گناباد معرفی شده بود.