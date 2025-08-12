خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوت دادستان گناباد در حادثه تصادف

فوت دادستان گناباد در حادثه تصادف
کد خبر : 1672844
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار گناباد گفت: در تصادف صبح امروز بزرگراه شهید شوشتری مشهد متأسفانه حجت الاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به همراه سه نفر از اعضای خانواده‌اش جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، محمد زارعی هدک اظهار کرد: دادستان عمومی و انقلاب گناباد هنگام عزیمت از مشهد به سمت گناباد بر اثر سانحه رانندگی در بزرگراه شهید شوشتری محدوده شهر ملک آباد از توابع شهرستان مشهد به همراه سه نفر از اعضای خانواده اش فوت کرد.

وی با تسلیت فوت دادستان عمومی و انقلاب گناباد ادامه داد: برنامه‌ها و آیین ترحیم دادستان این شهرستان متعاقب امر اطلاع رسانی می‌شود.

مرحوم حجت الاسلام حسن علیزاده هفتم مردادماه سال جاری به عنوان دادستان عمومی و انقلاب گناباد معرفی شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور