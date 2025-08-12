به گزارش ایلنا، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، در یک برنامه تلویزیونی با ارائه آمار مربوط به تصادفات منجر به فوت کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: تعداد ۳۳ نفر از جان‌باختگان تصادفات رانندگی در سال گذشته، افراد زیر ۱۸ سال بوده‌اند که این رقم معادل ۵ درصد از کل فوت‌شدگان ناشی از سوانح رانندگی در پایتخت است.

وی با اشاره به نقش والدین در حفظ ایمنی فرزندان افزود: کودکان و نوجوانان در اغلب موارد، تصمیم‌گیرنده نیستند و بی‌احتیاطی یا سهل‌انگاری والدین می‌تواند منجر به بروز حوادث ناگوار شود.

سرهنگ جوانبخت با تأکید بر اینکه ۵۸ درصد از فوت‌شدگان این گروه سنی، موتورسوارانی بوده‌اند که فاقد گواهینامه رانندگی و زیر سن قانونی بوده‌اند، خاطرنشان کرد: استفاده از موتورسیکلت توسط افراد فاقد صلاحیت قانونی، یکی از عوامل اصلی در بروز تصادفات منجر به فوت در میان نوجوانان است.

وی همچنین اعلام کرد که ۲۴ درصد از تصادفات عابرین پیاده، مربوط به کودکان و نوجوانان می‌باشد. در این موارد، رفتار‌های ناگهانی نظیر دویدن یا پریدن کودک در معابر، عامل اصلی وقوع حادثه بوده است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: ۱۸ درصد از کودکان فوت‌شده، سرنشین خودرو‌هایی بوده‌اند که والدین آنها اصول ایمنی را رعایت نکرده‌اند. نشاندن کودک در صندلی جلو بدون استفاده از صندلی ایمنی مخصوص، یا در آغوش گرفتن کودک هنگام رانندگی، خطر جراحت یا فوت را در زمان ترمز ناگهانی به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

سرهنگ جوانبخت در ادامه اظهار داشت: کودکان زیر ۱۲ سال یا کودکان با قد کمتر از ۱۳۵ سانت باید از صندلی کودک استفاده کنند، زیرا بستن کمربند ایمنی نمی‌تواند بدن آنها را به طور کامل بر روی صندلی نگه دارد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تأکید بر ممنوعیت استفاده از موتورسیکلت توسط افراد زیر سن قانونی، نسبت به پیامد‌های ناگوار این اقدام هشدار داد. وی از والدین درخواست کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و ارتقای سطح آگاهی خود و فرزندان‌شان نسبت به خطرات احتمالی، در حفظ جان عزیزان‌شان با اهتمام و توجه کافی عمل کنند.

انتهای پیام/