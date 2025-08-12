رییس دانشگاه تهران:
در حال حاضر دانشگاه تهران جایگاه خوبی در رتبهبندی جهانی ندارد
رییس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر این دانشگاه جایگاه خوبی در رتبهبندی جهانی ندارد، گفت: جذب دانشجو در نوبت شبانه محدود میشود و سپس تا دو سال دیگر حذف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین امید؛ رییس دانشگاه تهران، سهشنبه ۲۱ مرداد ماه در کنفرانس مطبوعاتی دیدار با خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن تبریک به خبرنگاران در مورد مهمترین وظایف رسانه گفت: نقد قدرت در جهت دموکراسی کار مهمی است و قدرت یعنی همهی دستگاهها از جمله دانشگاه که خبرنگار در جهت گسترش عدالت و هزینهساز کردن فساد فعالیت میکنند. در جنگ نیز رسانه نقش پررنگی در وحدت ملی داشتند.
وی با اشاره به نقش دانشگاه تهران افزود: نقش دانشگاه به خاطر دستاندرکاران دانشگاه بوده است که گذشتگان قدمی برداشتند و امید است من هم قدمی بر دارم.
امید اضافه کرد: دانشگاه تهران دو نقش داشته است یکی نقش ملی در تربیت افراد و نقش بینالمللی آن برای ارتقای نقش علمی کشور در جهان. البته در بخش بینالمللی نوساناتی داشتهایم.
وی ادامه داد: این امر الزاماتی دارد که شامل منابع مالی و ارتباطات بین الملل است که بخشی در دست دانشگاه است و ما برای آنها به کمک اساتید و دانشجویان برنامهریزی میکنیم. ارتقا نیاز به کمک همه دارد.
او به نقش دانشگاه در حل مشکلات کشور اشاره کرد و متذکر شد: یکی از این موضوعات، موضوع آب است که ما به عهده گرفتیم و امسال همه این مشکل را لمس کردند. ما در گذشته هشدار دادیم ولی کسی نشنید، اما امروز همه با آن مواجه هستند. فرونشستهایی که اتفاق میافتد و بحرانهای امنیتی که میتواند ایجاد کند و ما سعی میکنیم راهکارهایی ارائه دهیم.
امید تاکید کرد: در موضوع آب جلسات مختلفی داشتیم که نشانهی آمادگی دولت و توان ما برای رفع مشکلات است. تحریمها و درگیریها در مشکلات ما موثر بوده، اما در مشکل آب ما خودمان مقصر بودیم.رییسجمهور بارها پیگیری کردند.
او با اشاره به ناترازیهای دانشگاه افزود: در دانشگاه تهران نیز ناترازیهایی داریم که باعث بزرگ شدن کمی آن شده و ما به دنبال توسعهی کیفی هستیم و توسعهی کمی نخواهیم داشت. برای پیشرفت دانشگاه به نظارت نیاز است تا ارزیابی صورت گیرد. در گذشته نهادی برای ارزیابی داشتیم که به تازگی احیا شده و مدیرش نیز انتخاب خواهد شد.
امید یادآور شد: ایجاد بعضی از واحدها ضرورتی نداشتند و متوقف شدند ولی واحد بینالمللی بغداد باقی خواهد ماند. رشتهها نیز میتوانند ادغام شوند و برخی دیگر ادامه پیدا نمیکنند.
رییس دانشگاه تهران گفت: طرح توسعهی دانشگاه در حال ۳۰ساله شدن است و در برخی مواقع متوقف شد که در حال پیگیری آن هستیم. برجهای فناوری نیز در دستور کار است.
او ادامه داد: در بحث توسعهی منابع، برای دستیابی به منابع برنامه داریم. در دنیا بخشی از نیازهای دانشگاه دولتی از طریق خیرین تامین میشود و بخشی دیگر را دانشگاه تامین میکند. برخی وظایف به دانشگاه بار شده است که تلاش میکنیم با حذف آنها رتبهی دانشگاه را ارتقا دهیم و برای این کار نیاز به تامین مالی داریم که باید کمکهای دولتی و غیردولتی افزایش پیدا کنند.
به گفته ی او گردهمایی دانشآموختگان برای جذب سرمایه در آینده خواهیم داشت.
امید در پاسخ به خبرنگاری در راستای تعامل با دیگر دانشگاه ها در جهان، توضیح داد: ما با دانشگاههای متعددی توافق کردیم. اخیرا نیز با دو دانشگاه چین توافقنامه امضا کردیم. با دانشگاههای ارمنستان در حال ارتباط هستیم. ارتباطات ما با اروپا هنوز پابرجا است. همچنین از ایرانیان خارج از کشور برای حضور در دانشگاه استقبال میکنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با ناترازی منابع آب گفت: ما در موضوع اصلاح حکمرانی آب در حال کار هستیم. در فلات مرکزی نباید صنایع آببر وجود داشته باشد. صنایع فولاد داریم که به شدت آب مصرف میکنند. در آینده گزارش کارگروه را ارائه خواهیم کرد.
امید افزود: برنامهی درسی سبک خواهد شد تا با تعدیل دوره، دانشآموزان زودتر وارد بازارکار شوند.
او در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص تعداد مهاجرت دانشجویان گفت: آماری ندارم. این پدیده دو وجه دارد، یا مردود است یا با کنترل تا حدی قابل قبول است. اگر درصدی از دانشجویان ایرانی با خارج ارتباط بگیرند و بروند و بازگردند که مفید است. گاهی شرایط جذب نخبگان سخت است و آنها میروند، باید شرایط برای جذبشان فراهم شود تا بمانند. کسانی که رفتند بهتر است کشور خود را فراموش نکنند.
امید درباره واحدهای خارج از کشور دانشگاه تهران، بیان کرد: بخشی از واحدهای خارج از کشور دانشگاه تهران تا جذب دانشجو پیش رفت، ولی منحل شدند. به جز واحد عراق در بغداد که تا مهر ماه امیدوارم وارد فاز جذب دانشجو شویم. واحدهای بینالمللی داخل کشور نیز دیگر مانند گذشته امکان و ضرورت برای ادامه ندارند مثلا در خوزستان که نیازی به آن نیست. پردیس کیش و ارس باقی میمانند ولی بقیه ادامهی کار نخواهند داشت.
رییس دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی درباره تامین امنیت در اطراف دانشگاه گفت: آن محدوده زیرنظر است و دستگاههای مختلف همکاری کردند. به دلایلعدم گسترش طرح توسعه باید همچنان هوشیار باشیم.
وی با اشاره به حذف ظرفیت شبانه در سال های آینده گفت: ظرفیت بیش از حد نیاز وجود دارد، نگرانی دربارهی روزانه بیمورد است و تعدادشان تغییری نمیکند. اما نوبت دوم برای حل مشکل مالی انجام شد ولی هماکنون چندبرابر شهریه، به شبانه خدمات میدهیم. از این رو نه تنها مشکل مالی ما را حل نمیکند، بلکه ما دیگر نمیتوانیم به این شکل ادامه دهیم. به همین دلیل ابتدا جذب نوبت دوم محدود می شود و سپس تا دو سال دیگر حذف خواهد شد.
امید در پاسخ به خبرنگاری درباره نقش تحریمها گفت: در بعضی حوزهها مانند مسئلهی آب تحریم نقشی نداشته است ولی در خیلی از موضوعات در رابطه با دانشگاه تحریم موثر است. زمانی دانشگاه اساتید و دانشجویانش را به فرصتهای مطالعاتی میفرستاد ولی هماکنون این کار امکان پذیر نیست.
وی افزود: با این وجود تلاش میشود این مشکلات حل شود. کل بودجهی آموزش عالی ما به اندازهی یک دانشگاه عربستان نیست ولی با این وجود ما در عرصهی بینالمللی در حال رقابت هستیم.
امید تشریح کرد: در بحث دانشجوی خارجی، این دانشجویان، یا بورس جمهوری اسلامی است که در جهت بهبود روابط خارجی صورت میگیرد یا آزاد است که خودشان باید هزینه تحصیل را بپردازند.
او در ادامه افزود: ما از کشورهای مختلف دانشجو داریم که بیشتر آنها از عراق هستند.
رییس دانشگاه تهران در پاسخ به خبرنگاری درباره همکاری با صنعت اظهار کرد: با بعضی از سازمانها برای مشارکت دربارهی برجهای فناوری صحبت کردیم. اخیر با بنیاد مستضعفان نیز صحبتهایی داشتیم. در حوزهی هوش مصنوعی نیز با بخش خصوصی کار خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای گسترش ظرفیت و کیفیت خوابگاهها، پروژهای در حد کوی دانشگاه کارش شروع شده و خوابگاه متاهلین نیز در آن در نظر گرفته شده است.
امید در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با هوش مصنوعی گفت: بیش از ۵۰ استاد ما در این زمینه در حال کار هستند. قرار است از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش هم استفاده شود. دستورالعملی برای جلوگیری از استفاده آسیبزا از هوش مصنوعی نیز در حال تدوین است.
وی در خصوص نحوهی برگزاری امتحانات افزود: امتحانات حتما حضوری خواهند بود.
امید در پاسخ به سوال دیگری در خصوص استقلال در تصمیمگیری دانشگاه گفت: ما در اعمال مقررات قانونی خود با مشکل مواجه هستیم. قانون اختیار ابتکار عمل به ما داده است ولی این اختیار محدود میشود. معتقدم دانشگاهها توانایی این را دارند که تصمیمگیری کنند و در جهت حل مسائل کشور تلاش کنند.
وی در خصوص انجمنهای اسلامی توضیح داد: دانشگاه مشتاق توسعه تشکلهای دانشجویی است و امکاناتی در اختیارشان قرار میدهد. تشکلها باید با برنامه عمل و برنامهشان را مصوب کنند تا دانشگاه از آنها حمایت کند.