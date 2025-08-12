سازمان هواشناسی اعلام کرد:
کاهش نسبی دما از پنجشنبه
سازمان هواشناسی تا روز جمعه برای مناطق واقع در نوار شمالی کشور بهویژه در ارتفاعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پیشبینی کرد.
به گزارش از سازمان هواشناسی، تا در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، برخی نقاط استانهای آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی، ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر و شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می شود.
این وضعیت امروز در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، ارتفاعات هرمزگان، جنوب استانهای کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود.
در چهار روز آینده در نیمه شرقی کشور، مرکز، جنوب، جنوب غرب و دامنه های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد.
از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما خواهیم داشت.
تا روز جمعه دریای خزر و دریای عمان و روزهای پنجشنبه و جمعه خلیج فارس مواج است.
امروز آسمان تهران صاف، در بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.