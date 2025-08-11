رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبرداد
دستور ویژه رئیس جمهوری برای هوشمندسازی پارک ملی گلستان
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از دستور ویژه رئیس جمهوری برای هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان خبر داد.
به گزارش ایلنا شینا انصاری صبح امروز در جلسه شورای راهبری پارک ملی گلستان که با حضور استانداران خراسان شمالی و گلستان و اعضای این شورا برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: این دستور در جهت کاهش تعارضهای محیط بانان زحمتکش و شریف این مرز و بوم و به عنوان پایلوت در یکی از ارزشمندترین ذخیره گاه های زیست کره کشور یعنی پارک ملی گلستان انجام خواهد گرفت.
وی افزود: بعد از اجرای این طرح و بررسی نقاط ضعف و قوت آن، این طرح در سایر مناطق کشور نیز عملیاتی خواهد شد تا بخشی از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در حفاظت از مناطق چهارگانه و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست جبران شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ارائه گزارشهای متعدد در حوزههای مختلف محیطزیستی در جلسات هیات دولت در طول یک سال گذشته، گفت: رویکرد دولت و شخص رییس جمهوری نگاه ویژه به امر حفاظت از محیط زیست است و به همین دلیل علاوه بر تقویت تجهیزات و فناوریهای پایش، رویکرد نرم افزاری بهخصوص آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی و ذی نفعان نیز مد نظر است.
انصاری اضافه کرد: با اصلاح اساسنامه و نگاه ویژه به تمامی ذینفعان، اثرگذاری شورای راهبری تقویت میشود و همه تلاشها باید معطوف به کاهش تعارضها و افزایش حفاظت از ذخایر ارزشمند طبیعی پارک ملی گلستان باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه علی اصغر طهماسبی - استاندار گلستان - و بهمن نوری - استاندار خراسان شمالی - نیز به بیان دیدگاههای خود در حوزه حفاظت از پارک ملی گلستان پرداختند و بر لزوم مدیریت یکپارچه این مجموعه و استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در امر حفاظت تاکید کردند.